Sueldo docente: cuál es el aumento para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires en junio 2025

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof, acordó con los gremios docentes bonaerenses dos nuevos tramos de aumento salarial, lo que implica una suba del 6% en mayo y del 4% en julio, respecto de los haberes vigentes al mes de marzo de 2025.

Los porcentajes de aumento para mayo y julio para docentes bonaerenses Ricardo Pristupluk - La Nacion

De esta manera se reajustan los salarios de los trabajadores de la provincia y con la primera entrega de aumentos se alcanza un aumento acumulado de 15,5% en lo que va del año.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo sus compromisos aún en un contexto de dificultad financiera provocada por las políticas del Gobierno nacional, ofertó a los gremios que nuclean a los trabajadores de la Ley 10430 y docentes de la Provincia dos nuevos tramos de aumento salarial de 6% en mayo y 4% en julio, respecto de los haberes vigentes al mes de marzo", explica el aviso difundido por el gobierno provincial.

El comunicado oficial señala que “las y los representantes de la ley 10.430 aceptaron la propuesta, mientras que las y los representantes docentes la pondrán a consideración de las bases”.

De acuerdo a los dichos del ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, gran parte de los sindicatos aceptaron la propuesta salarial. “Queremos agradecer al conjunto de los gremios, la grandísima mayoría que han aprobado esta paritaria. Hay solamente un gremio docente, que no es representativo ni mucho menos del conjunto, el que está amenazando con algún tipo de medida de fuerza. Me parece que lo importante es lo del conjunto y no lo de una pequeña parte no representativa, no solo de los trabajadores estatales, ni siquiera del conjunto de los trabajadores docentes”, remarcó Bianco tras conocerse le acuerdo.

El comunicado institucional señala, además, que el acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en agosto.

Cómo es el aumento a docentes bonaerenses

Incremento del 6%: en mayo

Incremento del 4%: en julio

Referencia: salario marzo 2025

En la celebración del acuerdo paritario estuvieron presentes, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; y el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, el subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

Sin embargo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el segundo gremio docente más numeroso después de Suteba, consideró “insuficiente” el aumento ofrecido por el gobierno provincial.

Los incrementos toman como referencia el salario de marzo Unsplash

En cuánto está el piso salarial para los docentes nacionales

El Gobierno estableció un salario mínimo para los docentes nacionales, a través de una resolución de la Secretaría de Educación que ubica el básico de una jornada simple en $500.000, a partir del 1° de febrero de 2025.

La resolución 381/2025, publicada en el Boletín Oficial, indica en su artículo 1: “Determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1° de febrero de 2025, de $500.000″.