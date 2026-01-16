Supervielle refuerza su apoyo al deporte, y es el nuevo Sponsor de Estudiantes de la Plata

Supervielle anunció su ingreso al mundo del fútbol argentino como Main Sponsor de Estudiantes de La Plata, en el marco de la presentación oficial de la nueva camiseta. El acuerdo, concretado en noviembre, llega tras una temporada de logros para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que se coronó campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, consolidando su vigencia en la escena local. La entidad financiera acompañará al club en un proyecto que trasciende lo publicitario y que pone el foco en valores como el esfuerzo, la educación y el trabajo en equipo.

La presencia de Supervielle en el frente de la camiseta del “Pincha” simboliza una alianza que apunta a generar impacto real en la comunidad. El vínculo incluye una participación activa en programas de educación financiera y, en una segunda etapa, la incorporación de beneficios exclusivos para los socios. En paralelo, fortalece la relación con la ciudad de La Plata, una plaza estratégica para el banco, donde busca afianzar su presencia con una impronta cercana y orientada al desarrollo local.

El sponsoreo se inscribe en una estrategia integral que entiende al deporte como motor de inclusión, identidad y crecimiento social. Desde esa perspectiva, Supervielle consolida su rol como socio del deporte argentino, impulsando iniciativas con arraigo territorial y una mirada de largo plazo.

La educación financiera emerge como uno de los ejes centrales del acuerdo: la entidad viene trabajando desde hace años en programas destinados a escuelas, empresas, organismos públicos y clubes, con el objetivo de promover el conocimiento de herramientas financieras y el uso responsable del dinero.

Edwuin Cetré Angulo, jugador de Estudiantes de La Plata.

La formación resulta especialmente relevante para los más jóvenes, que se encuentran próximos a iniciar sus carreras profesionales y necesitan nociones claras sobre ahorro, inversión y planificación personal.

En paralelo al acuerdo con Estudiantes, el banco continúa ampliando su propuesta de valor. Supervielle es hoy el único jugador del sector que ofrece cuentas remuneradas en pesos y en dólares tanto para cuentas sueldo como para pymes, y durante el último año lideró el proceso de innovación en la industria financiera con el lanzamiento de la primera tienda de un banco en Mercado Libre.

Néstor Muslera Micol, arquero de Estudiantes de La Plata.

Ese espacio integra beneficios y cuotas exclusivas para compras online, y se complementa con la incorporación de IOL Inversiones a su aplicación, facilitando el acceso a soluciones de inversión desde el celular. Además, sumó herramientas de Inteligencia Artificial generativa para la atención vía WhatsApp, agilizando la experiencia del cliente sin perder la posibilidad de contacto directo con un ejecutivo.

