Un especialista zimbabuense en desminado murió en Salta a raíz de la explosión de un artefacto mientras realizaba tareas de campo. El incidente ocurrió el pasado martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de General Mosconi. La víctima fue identificada como Henry Martin Douglas Macharaga (52).

El reconocido experto en explosivos, que contaba con alta experiencia internacional, integraba un contingente de personal contratado por YPF a través de The Development Initiative (TDI), organización especializada en el mitigación de amenazas explosivas y manejo de municiones en zonas conflictivas -sobretodo en África-.

Tragedia en Salta: un experto en desminado de Zimbabue murió cuando desactivaba viejos explosivos de YPF

Según supo LA NACION, la empresa había desembarcado en el norte argentino en julio, con la intención de extraer y desactivar explosivos distribuidos en la región producto de exploraciones petroleras entre 1990 y 1993.

La jornada en la que sucedió la tragedia, la víctima manipulaba un booster sísmico. Se trata de cargas explosivas de alta potencia que se utilizaban para realizar estudios del subsuelo. Solían colocarse bajo tierra para generar ondas que, al propagarse, permitían obtener imágenes y detectar yacimientos de hidrocarburos. Poco después de su detección, y por causas que son investigadas, el dispositivo estalló y le produjo la muerte.

Tras el incidente, informó la Agencia de Noticias del Norte Argentino (COPENOA), el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, dispuso todas las medidas de rigor.

La zona fue vallada y se realizaron pericias con la participación de personal de Criminalística, Medicina Legal, Bomberos de Tartagal y expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de Salta, a cargo del comisario López. Se desplegaron también ambulancias a modo preventivo.

La jornada en la que sucedió la tragedia, la víctima manipulaba un booster sísmico.

El fiscal señaló que se trabaja en determinar las circunstancias del siniestro y aseguró que se dispusieron todos los recursos pertinentes. LA NACION se puso en contacto con fuentes de YPF, quienes confirmaron la veracidad de los hechos ocurridos el 19 de agosto pero optaron por no hacer comentarios al respecto.

Macharaga era originario de Chirumanzu, en la provincia zimbabuense de Midlands, estaba casado y era padre de dos hijos. Su trayectoria profesional lo llevó a participar en misiones de desminado y asistencia en zonas de guerra y posconflicto en África, Asia y Medio Oriente, incluyendo operaciones en Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique, además de trabajos en América Central y del Sur.

El ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Amon Murwira, se puso en contacto con la familia de la víctima para informar sobre lo sucedido

La agencia EFE informó que el ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Amon Murwira, se puso en contacto con la familia de la víctima para informar sobre lo sucedido. También entabló conversaciones con representantes diplomáticos en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.