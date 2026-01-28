Techint podría tener que construir un gasoducto con los tubos importados de India

Las cartas están echadas. Tras el cierre de la compra de los tubos a la empresa india Welspun, Southern Energy (SESA), la compañía a cargo del proyecto para exportar gas de Vaca Muerta, avanzó con la licitación para construir los 478 kilómetros del gasoducto que unirá los yacimientos neuquinos con el Golfo San Matías, en Río Negro.

El Grupo Techint compite en esta licitación en sociedad con Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, quien además es dueño de Pampa Energía, accionista de SESA, con el 20%. Por este motivo, Pampa no integra el comité que definirá la adjudicación, decisión que quedará en manos del resto de los socios: Pan American Energy (30%), YPF (25%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

La sociedad Sacde-Techint estuvo a cargo de las principales obras de infraestructura energética de los últimos años en el país, como el gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner) y el oleoducto VMOS, que también conecta Vaca Muerta con Río Negro y permitirá incrementar las exportaciones de petróleo.

En todos esos proyectos se utilizaron tubos fabricados en la planta bonaerense de Valentín Alsina de Tenaris. Esta vez, en caso de adjudicarse alguno de los tramos, sería la primera vez que Techint construye en la Argentina con caños de origen extranjero.

Paolo Rocca, presidente y CEO del grupo Techint, buscará ganar la licitación de la construcción del gasoducto, luego de quedarse afuera con Tenaris de la venta de los tubos

Los ganadores se conocerán en marzo. Las ofertas técnicas y económicas se presentaron el lunes 12 de enero y actualmente se están realizando los filtros técnicos, que definirán qué empresas avanzan a la siguiente etapa, donde se evaluarán las propuestas comerciales.

La obra total se dividió en cuatro renglones: tres corresponden a los tramos del gasoducto de 36 pulgadas y el cuarto a la puesta en marcha de una planta compresora, clave para agilizar el transporte de gas a lo largo del sistema. La inversión total comprometida en la infraestructura del proyecto asciende a US$1300 millones.

Al igual que ocurrió con la licitación para la provisión de tubos, hay más de 10 oferentes nacionales e internacionales que competirán por uno o todos los tramos de la obra. Entre ellos se encuentra la estadounidense Pumpco, subsidiaria de MasTec, cuyo presidente y principal accionista es el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, propietario del club Inter Miami, quien en febrero de 2025 visitó al presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

MasTec es una de las principales constructoras de ductos en Estados Unidos, con una facturación anual cercana a los US$13.000 millones. Si bien aún no tiene proyectos en América Latina, desde hace tiempo busca ingresar en la región a través de la Argentina. De hecho, participó en la licitación por la reversión del gasoducto que conecta Vaca Muerta con las provincias del norte y en la del oleoducto VMOS, aunque en ambas oportunidades fue derrotada por la sociedad Sacde-Techint. Esta será su tercera incursión, ahora asociada con la italiana Bonatti y la empresa local Contreras Hermanos.

La construcción del gasoducto comenzaría a mediados de este año, tendrá un plazo de ejecución de dos años y deberá estar operativo para el invierno de 2028. Los dos buques de licuefacción estarán emplazados en el Golfo San Matías, entre Sierra Grande y San Antonio Oeste, en Río Negro. En las cercanías, en Punta Colorada, se levantará, además, la terminal para exportar petróleo.

Si bien el primer buque alquilado para licuar gas estará operativo en septiembre de 2027, en la primera etapa se exportará únicamente durante el período estival, cuando cae el consumo local. Para ello se utilizará el gasoducto San Martín, hoy ocioso, que se abastece con producción offshore de Tierra del Fuego.

El proyecto contempla 478 kilómetros de caños, una planta compresora y una inversión de US$1300 millones para abastecer dos buques de licuefacción anclados en el Golfo San Matías

Recién con la incorporación del segundo buque de licuefacción el proyecto requerirá exportar gas durante todo el año para alcanzar la rentabilidad esperada, lo que hará indispensable contar con el gas de Vaca Muerta y con el nuevo gasoducto en funcionamiento.

El primer buque de licuefacción, el Hilli Episeyo, actualmente ubicado en Kribi, Camerún, tendrá una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas natural.

El segundo buque, denominado MKII, se encuentra en construcción en un astillero de China y se prevé que inicie su operación comercial hacia fines de 2028. Tendrá una capacidad de producción de 3,5 MTPA de GNL, equivalente a casi 16 millones de m³/d de gas natural.

En conjunto, ambos barcos permitirán que en tres años la Argentina tenga capacidad para exportar unos 27 millones de m³/d de gas natural, lo que equivale al 18% de la producción total actual.

Como antecedente, en 2023 la construcción del gasoducto Perito Moreno, de 36 pulgadas y 573 kilómetros de extensión, que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, demandó una inversión de US$2700 millones.

En el sector señalan que, si además avanzan los proyectos de GNL que lidera YPF junto a la italiana ENI y la petrolera emiratí Adnoc, será necesario construir un nuevo gasoducto, aunque de mayor capacidad: 48 pulgadas.