Trabas a las importaciones: para los metalúrgicos cordobeses “la cuenta regresiva para una parada industrial ya comenzó”

CORDOBA.- Los reclamos de los industriales por la dificultad en acceder a insumos importados no se frena y es transversal a distintos sectores. Las promesas desde el Gobierno de que se irían resolviendo los problemas no se concretan y alertan que, en pocas semanas, podría haber más actividades prácticamente frenadas y adelanto de vacaciones a los empleados. “La cuenta regresiva para una parada industrial ya comenzó”, advierte la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba.

La entidad emitió un comunicado -en representación de las “grandes, pequeñas y medianas empresas” del sector- en el que insiste en la “imposibilidad de acceder al mercado libre de cambios para importar insumos fundamentales para la producción”. Los industriales piden una reunión directamente con el presidente Alberto Fernández y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

A fines de abril, en Córdoba, Fernández dijo: “Está en nuestra cabeza que no se detenga la producción por falta de dólares”. Fue en la planta de Nissan Argentina, en Santa Isabel, durante el acto del inicio de la producción de la nueva Frontier. Hacía apenas unos días que los autopartistas habían advertido que las trabas del Banco Central para el acceso a divisas podrían paralizar la fabricación de vehículos.

Empresarios consultados por LA NACION apuntan que, para la compra de aceros o chapas planas que no se producen en el país, los proveedores -que, a su vez, son importadores- no les venden porque no tienen precios; lo hacen a remito abierto o a dólar MEP o Rofex enero.

Dicen que no pueden aceptar esas condiciones porque ya tienen precios fijados para el mes por parte de sus clientes y si operan así temen no poder reponer. “No podemos dejar de vender, tratamos de no parar, pero no sabemos cuándo y a qué tipo de cambio podremos acceder a los insumos”, indica un autopartista que trabaja para el Grupo Fiat y para Nissan.

La próxima semana Daniel Scioli tiene prevista una visita a Córdoba. LA NACION

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, comprometió una visita a Córdoba la próxima semana después de las gestiones de su par local, Eduardo Accastello, quien remarcó que “hay problemas estructurales” en lo que hace a la importación de insumos productivos. “Si seguimos teniendo complicaciones para importar en los próximos 15 o 30 días, habrá mayores dificultades por falta de insumos en las empresas”, agregó.

“Sin un cambio inmediato, en pocos días tendremos un número significativo de industrias sin producir, lo que, a su vez, derramará sus efectos hacia el ámbito laboral engrosando la pesada rueda del desempleo y la pobreza -agregan los metalúrgicos-. No estamos diciendo algo que el Gobierno no sepa. Tampoco estamos anunciando algo que pudiera sorprender ni siquiera al más distraído”.

Los metalúrgicos califican a la situación que se vive de “gravísimo impedimento” y describen que afecta a toda la industria en la provisión de insumos “de cualquier tipo, más allá de ser o no importador, porque la cadena de suministros entrelaza un tejido tan amplio que con esta situación no puede escapar en cualquiera de sus puntos”.

Añaden: “En nuestro sector afrontamos faltantes de insumos importados, pero también nos afectan profundamente la pérdida de cupo para financiación en bancos extranjeros, la inexistencia de precios de reposición y el saber que una vez que paramos una planta necesitamos meses para volver a funcionar. Se trata de un complejo conjunto de factores que traban la actividad productiva”.

“Si los industriales todavía estamos de pie es por el esfuerzo descomunal que estamos realizando y las soluciones coyunturales que logramos encontrar ejercitando su búsqueda”, aseguran los empresarios, y añaden: “Pero ya no se trata sólo del sacrificio de los industriales, de aquellos que brindamos empleo genuino, de aquellos dispuestos a todo para ver las máquinas girar y nuestro país crecer. Queremos decirle a nuestras autoridades que están jugando con los puestos de trabajo de la gente. Nos piden desarrollo y producción nacional y, a pesar de poder alcanzarlo, porque la demanda y las oportunidades hoy están a nuestro alrededor, nos levantan paredes de piedra que a esta altura, son imposibles de traspasar”.