Transporte. Suspenden por 120 días los aumentos de trenes y colectivos

Así lo anunciaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Mario Meoni

El Gobierno confirmó que el precio del boleto de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires permanecerá congelado por 120 días, plazo en el cual se avanzará en una "revisión integral de la política de subsidios". Así lo confirmó el ministro de Transporte, Mario Meoni, en una presentación realizada en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero.

"Fue un pedido del Presidente y lo hemos acordado con el gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires", afirmó Meoni, quien agregó que la pausa en los aumentos de combustibles, dispuesta por Alberto Fernández la semana pasada, también restará presión a los costos de las empresas del sector. "No hay razones para aumentar o trasladar tarifas", dijo el funcionario.

El esquema tarifario del transporte metropolitano está sin cambios desde marzo de 2019. En aquella ocasión, se aplicó el último de los tres incrementos dispuestos por el ministro Guillermo Dietrich, que llevó el mínimo de colectivo a $18 y a $12,25 el pasaje más corto para las líneas de trenes Mitre, Sarmiento y San Martín.

En un contexto de incipiente suba del dólar y el inicio de la campaña presidencial, el gobierno de Mauricio Macri dispuso en abril pasado un congelamiento de los boletos, que sumado al anuncio de hoy, se extenderá al menos por un año. En ese lapso, la inflación acumulada supera el 50%.

Según Cafiero, la decisión se plasmará en una resolución del ministerio de Transporte, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial. "Es una medida que involucra a 15 millones de argentinos que circulan diariamente con colectivos y trenes en el área metropolitana", sostuvo el funcionario.

Si bien durante el plazo que dure el congelamiento el Estado continuará cubriendo parte de las tarifas mediante subsidios, Cafiero no dio detalles sobre el costo fiscal de esta decisión e insistió en que la estabilidad en el precio de los combustibles permitirá evitar un impacto en el negocio de las compañías del sector. "Si los costos no aumentan, los valores no deberían moverse mucho. Como hicimos en otra oportunidad con otros sectores, llamamos a que prime el espíritu colaborativo y se midan las consecuencias de tomar medidas unilaterales y de aumentos", sostuvo.

"Queremos generar un sistema que sea sostenible y sustentable en el tiempo, y por eso necesitamos que todas las variables colaboren. Pedimos a las empresas que sean parte de estabilizar y tranquilizar", agregó.

Según Meoni, la intención del Gobierno es avanzar en un esquema de revisión tarifaria que plantee un boleto plano nacional, que tendrá en cuenta las variables que inciden en cada medio de transporte. "Vamos a establecer un valor de boleto y el costo operativo nacional. El colectivo tiene un costo por kilómetro determinado por el combustible y el mantenimiento", definió el ministro, quien de todas maneras aclaró que las provincias y municipios deberán establecer su propio esquema tarifario con el transporte bajo su jurisdicción.

El funcionario también indicó que el Gobierno buscará avanzar en un reordenamiento de frecuencias de las 300 líneas de colectivos en Capital y el conurbano. "Hay muchas empresas con frecuencias que no son necesarias y terminan siendo un costo adicional para el Estado. La política no es subsidiar a las empresas, sino al pasajero", sostuvo Meoni, quien remarcó que avanzarán en la expansión del sistema SUBE. "Queremos ampliarlo a todo el territorio nacional, que sea un elemento esencial de control y eficiencia de la política de subsidios", concluyó.