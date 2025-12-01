El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó los nuevos cuadros tarifarios para las líneas que recorren el Gran Buenos Aires y modificó los costos para los pasajeros desde este lunes. La disposición afecta a los recorridos provinciales numerados del 200 en adelante y aplica un ajuste superior a la pauta inflacionaria previa. El aumento del boleto de colectivo en diciembre 2025 marca el pulso de la economía doméstica de cara al cierre del año.

Cuál es el nuevo valor del pasaje en la provincia

Las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires aplican desde este lunes una suba excepcional del 10%. A este porcentaje se le adiciona la actualización mensual habitual compuesta por un 2% fijo más la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que fue del 2,3%. La combinación de estos factores arroja un alza total del 14,78 por ciento para los usuarios del conurbano bonaerense.

El boleto mínimo para tramos de hasta 3 kilómetros en el conurbano pasó de 573,09 a 658,44 pesos JUAN MABROMATA - AFP

El boleto mínimo para tramos de 0 a 3 kilómetros pasó de $573,09 a $658,44. La tarifa para distancias de entre 3 y 6 kilómetros subió a $733,50. Los viajes de entre 6 y 12 kilómetros cuestan ahora $790. El tramo de 12 a 27 kilómetros se fijó en $846,57. Para los recorridos más extensos, superiores a los 27 kilómetros, el valor alcanza los $902,73.

Los pasajeros que abonen su viaje con una tarjeta SUBE sin registrar enfrentan costos significativamente más altos. En estos casos, las tarifas oscilan entre $1046,92 y $1435,34 según la extensión del recorrido. Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal pagan importes reducidos que van desde los $296,30 hasta los $406,23.

Los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE sin registrar abonarán tarifas que inician en 1046,92 pesos JUAN MABROMATA - AFP

El transporte de media distancia también actualizó sus precios. El boleto mínimo en servicios interurbanos se ubicó en $866,28 para tarjetas nominalizadas y en $1377,39 para plásticos no registrados. El valor por kilómetro quedó en $33,46 para usuarios registrados. La tarifa base en terminal inicia en $219,05.

Cómo quedaron las tarifas en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires aplica un criterio diferente para la actualización de sus servicios de transporte. El gobierno porteño mantuvo la fórmula habitual del 2 por ciento más el índice de inflación, lo cual derivó en un ajuste del 4,3 por ciento. El boleto mínimo de colectivo dentro de la capital pasó de $568,82 a $593,52.

El servicio de subterráneo acompaña esta actualización y el pasaje saltó de $1157 a $1206. Los automovilistas que utilizan las autopistas porteñas también perciben el impacto en los peajes. El costo para vehículos livianos en hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno subió a $4912,67. El peaje en la autopista Illia ascendió a $2042,38 en la misma franja horaria.

El pasaje de colectivo dentro de la ciudad de Buenos Aires se actualizó a 593,52 pesos tras la suba del 4,3 por ciento Hernán Zenteno - LA NACION

Las líneas de colectivo de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA ya habían ajustado sus valores hace dos semanas con un alza del 9,7 por ciento. El boleto mínimo en estos servicios se mantiene en $494,83 para tarjetas registradas y $786,78 para las no registradas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Julieta Rumi.