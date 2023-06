La respuesta de Massa en China tras la polémica sobre si puede intervenir en el dólar

escuchar

PEKÍN.- Tras el revuelo que generó el anuncio de ampliación del swap con China y las dudas que causó en la oposición, que incluso llegó a pedir que se cite al ministro de Economía y al presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, al Congreso, Sergio Massa ratificó el sábado en el último evento que tuvo en esta ciudad que los yuanes a los que accedió son de “libre disponibilidad”. Esto significa que puede usarlos para comprar dólares.

En el mismo Hotel Four Seasons de Pekín en el que el 15 de junio se alojará la Selección Nacional para jugar un amistoso contra Australia, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la ampliación del swap (de US$5000 millones) puede usarse para “todo tipo de operaciones financieras”. Hizo esas declaraciones luego de exponer en el Foro Empresarial de Inversiones y Turismo que se realizó en la capital china.

Massa había anunciado ayer el cierre de un acuerdo con el Banco Popular de China (PBoC) para renovar por tres años el swap que tiene con ese país -vencía en agosto- y además amplió los fondos de “libre disponibilidad”. A partir de ahora, podrá usar los US$5000 millones que ya tenía en las cuentas del Banco Central, supuestamente intactos, y luego sumar otros US$5000 millones, según precisaron fuentes oficiales. Desde el BCRA explicaron que para acceder a la ampliación del intercambio de monedas, el país primero tendrá que hacer uso del primer tramo de libre disponibilidad y así, con acuerdo de ambas partes, podrá acceder al segundo por el mismo monto. En este marco, China dijo que prefiere que esos fondos se utilicen para financiar el comercio que la Argentina tiene con ese país.

Sin embargo, especialistas que conocen el BCRA desde dentro desconfían de los dichos del ministro. “Te tienen que autorizar a convertir yuanes a dólares. No es automático. La conversión la hacen en Hong Kong. No pueden contar la tasa que pagan porque nunca se lo dieron”, cuestionó uno de ellos, que recordó que Federico Sturzenegger, durante su gestión en el Banco en el gobierno de Mauricio Macri, compró US$3500 millones el 16 de diciembre 2015 y que los devolvió tres meses después sin usar ninguno de esos dólares.

En este marco, un proyecto de resolución firmado por el diputado radical Martín Tetaz por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita Massa y a Miguel Pesce, titular del BCRA, para que indiquen si se renovó el préstamo con el Banco Popular de China por un total de US$19.000 millones, cuál es el plazo de la renovación de ese préstamo, cuál es la tasa de interés y las condiciones nuevas para la renovación de dicho empréstito, además de cuáles serían las condiciones que el organismo requiere para llevar adelante el contrato de renovación. Otros expertos y referentes de la oposición también pusieron reparos.

“Es clave para ese sector (hablaba del litio) el diseño y la puesta en marcha del swap, con nuestro Banco Central, porque permite imaginar en el caso de las empresas de la República Popular China la oportunidad de desarrollar un flujo de divisas de inversiones sobre la base de la movilización del yuan como instrumento de inversión”, dijo el ministro frente a los empresarios chinos que lo escuchaban.

“Hacia ahí marcha el nuevo diseño del swap, que habilita a la República Argentina ya no solo a la utilización para flujos comerciales, sino a la utilización del instrumento como instrumento del flujo de divisas de inversiones y también de mecanismos de utilización de nuestro Banco Central para todo tipo de intervenciones”, agregó Massa, sobre los usos que finalmente podría darle al swap.

Sergio Massa en China Ministerio de Economía

Luego, más adelante en su discurso, dijo: “La Argentina tiene dos grandes desafíos a vencer y, sin duda, la aparición de flujos de inversiones, del swap de monedas y sobre todas las cosas de exportaciones e importaciones utilizando los yuanes nos permite romper esa idea de que los ciclos de dificultad están atados a dos cuestiones: la formación de activos externos por desconfianza en nuestra moneda (ahí el swap y la utilización del yuan como instrumento o mecanismo para inversiones) y, por otro lado, la formación de activos internos, los recurrentes mecanismos o cambios de programas de deuda sobre la base del financiamiento del gasto público”.

En la comitiva argentina habían dejado trascender ayer que, sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el swap de monedas con China se caería directamente. Sin embargo, se trató de un error. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el BCRA había incluido una cláusula en el contrato del swap con China que decía que, si se caía el acuerdo con el FMI, también se caía el swap. Durante la gestión de Martín Guzmán a cargo del Ministerio de Economía, en agosto de 2020, esa condición fue eliminada.

Chinos a la Argentina

En ese encuentro, el ministro además anticipó que se trabaja para que este año se concrete el primer vuelo directo a China, en principio con código compartido, que reducirá en 10 horas el vuelo y mejorará la conectividad entre ambos países. También se está trabajando en facilitar el otorgamiento de visas, “buscando reducir el trámite a una semana”. Por último, señaló que se permitirá que se puedan usar en la Argentina los medios de pago electrónico más populares en China (WeChat y Alipay).

El ministro de Economía estuvo acompañado en el foro empresarial por el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el presidente de YPF, Pablo González.

Participaron del Foro las empresas China Energy Engineering Corporation Limited International Company (CEEC); China Gezhouba Group International Engineering CO., LTD; Powerchina; China Railway Construction Corporation (International) Limited (CRCC); China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET); ZTE Corporation; DIDI; Xiaomi; China Machinery Enginecring Corporation (CMEC); Tibet Summit Resources Co., Ltd.; China Railway International Group (CREC); Huawei; Cnnc China Zhongyuan Engineering Corp. (CZEC); Chery; Shandong Gold Group; Jinyuan; Norinco; Cntic; Citic Construction; CRRC Sifang; CCCC; Great Wall; CETC; Zijin; Ganfeng; Tsingshan; Zangge; Tianqi; Hanaq; SPIC; Catic; OPPO; Foton; Goldwind; JAC; JD (Secom); Colomé (Secom); Catena Zapata (SECOM) CyD; CYDS; UTour; Qunar; y Ctrip.

