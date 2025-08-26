Travel Sale: los precios de vuelos de cabotaje bajaron en promedio 29%

CÓRDOBA.- Hasta el próximo domingo se extiende la nueva edición del Travel Sale, aprovechado por muchos para comprar pasajes o estadías. Según la consultora Ecosur, los precios en pesos de los pasajes aéreos para destinos domésticos bajaron en promedio 29% y los internacionales cayeron, también en promedio, 10%.

Según el trabajo de la consultora de la Bolsa de Comercio de Córdoba, los valores cayeron alrededor de 20% en 44% de los tramos que relevaron. Las reducciones más importantes que detectaron rondaron 50% en vuelos de cabotaje y 25% en los internacionales.

En esta edición participan unas 140 agencias de viajes de todo el país, además de aerolíneas y hoteles. En un contexto de tasas de interés altas -que el ministro Luis Caputo admitió que si se prolongan podrían afectar el nivel de actividad-, hay financiación ofrecida por los bancos que se adhieren a la convocatoria y también por las líneas aéreas.

La consultora buscó medir la “magnitud real” de la disminución en los precios generada por el Travel Sale, más allá de lo que promocionan los participantes. Comparó valores de pasajes aéreos de ida y vuelta en distintas rutas, nacionales e internacionales, considerando dos momentos: principios de agosto, cuando no regía la promoción, y el arranque del evento, que fue ayer.

El vuelo de Buenos Aires a El Calafate subió 16%. Natacha Pisarenko - AP

Las mayores bajas, según el trabajo, en vuelos domésticos se registran en los tramos Buenos Aires-Córdoba (50%), Buenos Aires-Mendoza (42%) y Córdoba-Buenos Aires (42%). En el caso de internacionales, con 25% lidera la reducción la ruta Buenos Aires-Florianópolis.

En lo que hace a cabotaje, la variación promedio en el precio en pesos fue de -29,3%. Además de los tramos ya graficados, otros que registraron bajas “significativas” son Buenos Aires a Bariloche y Buenos Aires a las Cataratas del Iguazú, con “reducciones de tarifas superiores al 25%”. En cambio, Buenos Aires–El Calafate aumentó en promedio 16%.

Para el relevamiento de precios de internacionales, los de las rutas desde Buenos Aires hasta Florianópolis y Los Ángeles descendieron 25% y 15% respectivamente, mientras que los tickets para volar a Madrid y Nueva York bajaron tan solo un 2%.

Para volar desde Buenos Aires a Río de Janeiro, la reducción fue del 12%, mientras que para Miami, Cancún y Punta Cana se presentaron variaciones de -10%, -9% y -5%, respectivamente.

Los expertos siempre recomiendan, para aprovechar las promociones, contar con fechas flexibles; configurar alertas para recibir notificaciones; privilegiar los combos de vuelos, alojamiento y alquiler de autos y monitorear previamente el precio normal de los paquetes turísticos.

Por supuesto, corre el verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.