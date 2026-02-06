Un matrimonio argentino conquistó el mercado de electrodomésticos para “chef caseros”

Luciana Porta Ruiz y su esposo, Nicolás Ruiz, son los fundadores de Kucht Appliances, una marca de electrodomésticos de cocina que ofrece equipos de estilo profesional, con diseño y potencia, orientados al “chef casero” que busca calidad y estética a precios más accesibles que las marcas de alta gama tradicionales. La empresa tiene presencia en Estados Unidos, donde nació, en Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Ecuador. Despachan un contenedor diario de productos y sueñan con desembarcar en la Argentina.

La marca comenzó a comercializar en 2015, aunque los primeros diseños datan de 2013, cuando los argentinos que la impulsaron detectaron un segmento de demanda poco explorado, el de quienes querían electrodomésticos “de estilo profesional sin pagar precios extremadamente altos”. El portafolio que ofrece incluye cocinas de gas, hornos, heladeras, baterías de ollas, campanas de ventilación y sartenes y accesorios. Cuentan con 150 ítems.

De izquierda a derecha: Martina Zavalla Porta, Luciana Porta, Nicolas Ruiz, Sofia Zavalla Porta.

El objetivo es siempre lograr un “equilibrio entre lujo, funcionalidad y buen servicio al cliente”, explica Porta Ruiz y precisa que un distintivo son los cuatro años de garantías que ofrecen, la atención personal y la posibilidad de customización de los productos que se comercializan a través de cadenas y retails independientes.

La pareja es oriunda de Bariloche, aunque Ruiz llegó en el 2000 a estudiar Comercio Internacional en una universidad en Nueva Jersey y mientras lo hacía trabajaba para una compañía que vendía electrodomésticos. Una vez graduado, fue trader de las cámaras fotográficas Canon entre Hong Kong y Estados Unidos.

“Cuando salieron los Iphone, cayeron las ventas de cámaras y él empezó a sondear otras oportunidades -describe Porta Ruiz-. Lo que tenía en mente, desde su primer empleo era producir electrodoméstico pro style a un precio más accesible. Lo primero que diseña fue una cocina de linda, pero básica y decide ir a la feria más grande de diseño y tendencias de cocinas y baños de Estados Unidos, KBIS. Ahí lo contacta Home Depot y empieza a hacerse conocida la marca. Al año siguiente, ya con un stand más grande, se suma como cliente la cadena Lowe’s y así se fueron sumando otras”.

El matrimonio se conoció en la Argentina, Ruiz durante varios años viajó entre Estados Unidos y Bariloche, mientras que su esposa trabajaba en una empresa familiar y -cuando nació Kucht Appliances- se encargaba de la contabilidad y el marketing. “Al comienzo era una firma chica. De todo nos encargábamos nosotros; comenzó con una inversión mínima, con plata prestada. Ahora somos unas 50 personas, muchos argentinos”, dice.

La familia creadora de la marca en uno de los depósitos.

La empresa realiza un outsourcing de componentes, elige básicamente alemanes (todas las hornallas, los fuegos son de ese origen), estadounidenses e italianos: “Las unidades las elegimos y compramos nosotros. Hacemos también el diseño. Eso nos permite tener mucho control sobre el producto. El armado se hace en Estados Unidos y, la mayor parte, en China continental y en Corea”.

El nombre de la marca surgió de un grupo de WhatsApp familiar. El matrimonio quería que “sonara” alemán, básicamente por el origen de las hornallas. Fue la hermana más chica de Puente Ruiz, Valentina, la que aportó la idea de “Kutch” a minutos de que venciera el plazo para inscribir la denominación.

“Justo pocas semanas antes de la pandemia de Covi-19 hicimos una inversión importante, logramos armar un buen stock -apunta Puente Ruiz-. A mediados de febrero teníamos un inventario importante y en marzo comenzaron las cuarentenas. Eso nos ayudó mucho a crecer, la gente cocinaba más, quería renovar cocinas”.