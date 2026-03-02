Una guerra en Irán podría provocar la mayor crisis petrolera en años

Al presidente Donald Trump le gusta lanzar sus campañas militares durante el fin de semana. En junio, durante una guerra de 12 días iniciada por Israel, las fuerzas estadounidenses bombardearon las instalaciones nucleares de Irán un domingo. Capturaron a Nicolás Maduro, el ex dictador de Venezuela, un sábado de enero. Y volvieron a atacar Irán el 28 de febrero, un sábado, con docenas de ataques coordinados con Israel que mataron a Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Una teoría es que Trump pulsa deliberadamente el botón cuando los mercados petroleros están cerrados, para dejar que se calme la situación y evitar que los precios se disparen. Esta vez no ha funcionado. A última hora del 1 de marzo, el crudo Brent, referencia mundial, superó brevemente los US$82 por barril, un 13% más que el 27 de febrero, antes de estabilizarse cerca de los US$80, la mayor subida de precios en cuatro años. A medida que la guerra se extienda, el precio podría subir mucho más.

Los mercados ya estaban nerviosos antes del fin de semana. La semana pasada, el petróleo cerró a US$72 el barril, el precio más alto desde julio. Esto supone unos US$10 por encima de lo que justificarían los fundamentos de la oferta y la demanda, según Tom Reed, de Argus Media, una agencia de información sobre precios. A principios de año, muchos analistas esperaban un “superexceso” de petróleo, causado por el aumento de la oferta en el Golfo y en otros lugares, en medio de una demanda tibia, que haría bajar los precios hasta los US$55 el barril. A principios de febrero, la Agencia Internacional de la Energía, un organismo oficial de previsión, pronosticó un excedente de oferta de 3.7 millones de barriles diarios (b/d) de media para 2026.

En cambio, el aumento de las tensiones en el Golfo, junto con el endurecimiento de las sanciones occidentales, han provocado este año una subida de los precios de alrededor del 20%. El conflicto regional y, en particular, el bloqueo del estrecho de Ormuz —por el que circulan alrededor de 15 millones de barriles diarios (b/d), aproximadamente un tercio del flujo marítimo mundial— podrían empujar los precios hacia los US$100.

En las horas posteriores a los primeros ataques de Israel el verano pasado, el crudo Brent, referencia mundial del precio del petróleo, subió un 7% hasta alcanzar los US$74 por barril, un aumento razonable, pero no excesivo. Esa campaña no afectó en gran medida a las instalaciones energéticas de Irán y las exportaciones del país, que representan el 4% de los flujos marítimos mundiales, no son vitales para el suministro mundial. La intervención de Estados Unidos fue breve; la respuesta de Irán, simbólica. En pocos días, los precios bajaron. Esta vez, según Trump, “los bombardeos intensos y precisos... continuarán sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo”. Y la represalia de Irán es mucho más grave. En las últimas 24 horas ha llovido misiles sobre Israel, sus vecinos árabes y las bases estadounidenses en la región.

Nada de esto va a tranquilizar a los operadores bursátiles. El grado de pánico que alcancen y su duración dependerán de tres factores. El primero es cuál será el próximo objetivo de Irán en el Golfo. Inicialmente, sus ataques, que ha calificado de legítima defensa, solo afectaron a activos militares estadounidenses. Luego alcanzaron puertos, aeropuertos y otras infraestructuras civiles de toda la región.

A primera hora del 2 de marzo, la mayor refinería de Arabia Saudita fue blanco de un dron iraní; desde entonces ha permanecido cerrada por precaución. Qatar también ha informado de un ataque con drones contra su principal instalación de exportación de gas y ha cerrado la producción en ella. La mayor parte de la producción de petróleo en el Kurdistán iraquí y en varios grandes yacimientos de gas israelíes se ha suspendido para evitar cualquier daño.

Ante una amenaza existencial, los dirigentes iraníes —o lo que queda de ellos— pueden considerar que arrastrar a sus vecinos del Golfo a una crisis aún mayor es uno de los pocos medios de que disponen para obligar a Estados Unidos a volver a la mesa de negociaciones. Varios grandes yacimientos petrolíferos de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait se encuentran dentro del alcance de los misiles y drones iraníes, señala Carlos Bellorin, de la consultora Welligence. Son extensos y muy difíciles de defender.

Apuntar a los yacimientos petrolíferos sería una imprudencia. Un ataque iraní contra el petróleo del Golfo provocaría represalias por parte de los vecinos, que en un primer momento pidieron una distensión. En las primeras horas de la campaña se escucharon explosiones cerca de la isla de Kharg, desde donde parte la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán, aunque parecen haber tenido como objetivo infraestructuras distintas de las terminales petroleras. La situación podría agravarse mucho más allí.

Incluso si se salva la producción, la segunda incógnita es si podrá llegar al mercado. Ormuz nunca ha estado cerrado al tráfico marítimo, ni siquiera durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Bloquearlo antagonizaría a China, que compra casi todo el petróleo de Irán y recibe el 37% de sus importaciones de crudo por mar a través del estrecho.

Irán parece decidido a dificultar el paso por el estrecho. El 17 de febrero, durante las negociaciones nucleares con Estados Unidos, cerró el estrecho conducto durante unas horas para realizar maniobras navales con fuego real a modo de demostración. El 28 de febrero, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la guardia pretoriana del régimen, emitió advertencias de que ya no se permitía el paso de buques por el estrecho. Posteriormente, las autoridades iraníes aclararon que no tenían intención de cerrar oficialmente la vía marítima.

Imponer un bloqueo total sería difícil. Las fuerzas estadounidenses probablemente desmantelarían cualquier bloqueo en cuestión de horas. Sin embargo, el estrecho se está volviendo rápidamente intransitable de todos modos. Las interferencias satelitales están perturbando las señales de los barcos, lo que aumenta el riesgo de colisiones. Irán podría desplegar minas para hacer la navegación aún más peligrosa. Cuatro buques fueron atacados en el estrecho y el golfo de Omán en las 36 horas siguientes al inicio de la operación.

Las aseguradoras han subido las tarifas, en algunos casos hasta máximos de seis años, o han cancelado por completo las pólizas de los buques que intentan realizar el trayecto. Al menos cinco petroleros gigantes, que debían transitar por Ormuz para recoger petróleo en Arabia Saudita, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos el primer día de la guerra, dieron media vuelta en la tarde del 28 de febrero, según Kpler, un rastreador de buques.

Solo tres buques cargados salieron del paso hacia el este el 1 de marzo. A ambos lados del paso se están formando grandes grupos de petroleros inactivos, recelosos de cruzar una zona de guerra. En el Golfo hay ahora cargamentos equivalentes a unos diez días. Las tarifas de flete, ya elevadas, podrían subir aún más. Las rutas alternativas tienen un uso limitado. Arabia Saudita puede redirigir los barriles a través de su oleoducto este-oeste; los Emiratos Árabes Unidos tienen un conducto más pequeño que evita el estrecho.

Sin embargo, incluso a plena capacidad, entre 8 y 10 millones de barriles diarios seguirían expuestos, según estima Jorge León, de Rystad Energy, otra consultora. Durante una reunión prevista para el 1 de marzo, la OPEP y sus aliados aumentaron la producción solo modestamente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los que tienen más capacidad excedentaria en el cártel. Si no pueden enviar sus barriles, los demás miembros no pueden compensar la diferencia.

Lo que suceda con los precios a largo plazo depende de la tercera y mayor incógnita: si Trump puede lograr su objetivo declarado de provocar un cambio de régimen en Irán. Sin los mulás y el IRGC, el país dejaría de ser una fuente de inestabilidad regional. Podría contar con el alivio de las sanciones que frenan su participación en los mercados mundiales. La combinación del aumento de las exportaciones iraníes y la disminución del riesgo geopolítico podría reforzar el exceso de oferta y abaratar aún más el crudo. Aunque Trump ha descartado el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, y ningún país ha sido liberado jamás de la tiranía solo con el poder aéreo, la situación es lo suficientemente incierta como para permitir un desenlace tan feliz.

El escenario alternativo es que los partidarios de la línea dura sigan al mando. Quienquiera que reclame el manto de Jamenei podría sentirse obligado a hacer una demostración de fuerza manteniendo cerrado el estrecho de Ormuz y sembrando el caos en el Golfo. Con las facciones rivales del IRGC luchando por el poder, Irán seguiría siendo una amenaza regional. Su producción de petróleo podría disminuir y compradores como China no estarían seguros de quién controla los grifos en Irán.

Una prima de riesgo de entre US$8 y US$12 por barril podría seguir siendo una característica de los mercados mundiales de forma indefinida.

En noviembre, los estadounidenses votarán en las elecciones de mitad de mandato. Trump y su Partido Republicano son impopulares en su país, en parte porque se considera que no hacen lo suficiente para reducir el costo de la vida. El aumento de los precios en las gasolineras les hará aún menos populares.

Según la Reserva Federal de Dallas, una subida de US$10 en el precio del Brent suele elevar el precio del galón de gasolina en 25 centavos, a veces en cuestión de días. Las gasolineras tardan mucho más en reducir sus precios cuando el del Brent empieza a bajar. Trump podría acelerar las cosas recurriendo a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que cuenta con 415 millones de barriles. Eso es lo que hizo Joe Biden, su predecesor, después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.

Pero entonces la reserva contaba con casi 570 millones de barriles. A su tasa máxima de extracción de 4.4 millones de barriles diarios, ahora duraría tres meses. La incertidumbre desatada por la guerra en Irán podría prolongarse durante mucho más tiempo. Los operadores bursátiles deberían prepararse para muchos fines de semana de nerviosismo.