Una nueva aerolínea vende pasajes de Buenos Aires a Madrid para 2026 por menos de 1000 euros

La aerolínea española Plus Ultra fue autorizada por el Gobierno argentino para operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid a partir de mayo. La compañía ya ofrece pasajes a la venta desde US$930 ida y vuelta, sumándose a Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa en la conexión entre ambos países. La ruta tendrá inicialmente dos frecuencias semanales, con planes de aumentar a cuatro en julio.

Expansión de Plus Ultra en Latinoamérica

La empresa planea expandir su presencia en Latinoamérica, con un vuelo de Buenos Aires a Madrid como parte de esta estrategia. La compañía busca consolidar su posición en un mercado competitivo donde las aerolíneas españolas tienen fuerte presencia. El plan de expansión incluye el aumento de destinos y frecuencias.

Plus Ultra ofrecerá vuelos ida y vuelta de Buenos Aires a Madrid a partir de US$930 PLUS ULTRA - PLUS ULTRA

Plus Ultra incorporará dos aviones Airbus A330 este año y aumentará las frecuencias en sus destinos de largo alcance, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Europa y la región.

El anuncio en el Boletín Oficial

“Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta Madrid, España, y Buenos Aires, Argentina, y viceversa”, señala la Disposición 40/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Detalles de los nuevos vuelos

Plus Ultra estableció tarifas promocionales para los vuelos. Los precios comienzan en US$930 ida y vuelta, con equipaje incluido. La clase ejecutiva tiene un costo desde US$2780 ida y vuelta.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales en principio y se espera que en julio aumente a cuatro frecuencias. El aumento dependerá de la demanda y la disponibilidad de la flota.

Destinos regulares en Latinoamérica

Buenos Aires se suma a los destinos regulares de Plus Ultra en Latinoamérica. La empresa ya opera en Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. Con la incorporación de la capital argentina, Plus Ultra operará ocho rutas regulares.

Iberia, una de las aerolíneas que ya opera la ruta Madrid-Buenos Aires, incrementará sus frecuencias para el próximo año Iberia

Además, la empresa ofrece vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y tour operadores. Esto le permite tener presencia en 18 países de cuatro continentes a través de sus diferentes divisiones de negocio.

Aerolíneas Argentinas, Air Europa e Iberia operan actualmente la ruta entre Madrid y Buenos Aires. Iberia anunció que tendrá hasta cuatro frecuencias diarias a partir del próximo año, lo que confirma el crecimiento de la demanda entre ambos países.

España como destino preferido

España se consolidó como uno de los destinos europeos más elegidos por los argentinos, debido por el turismo y razones familiares. El aumento de oferta podría moderar los precios, que superaron los US$1600 en temporada alta en 2024. La conexión entre ambos países es cada vez más importante, debido a que la demanda de los pasajeros es cada vez mas alta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.