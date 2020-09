La empresa Edvsa tiene una denuncia penal por "librar miles de cheques sin provisión de fondos" por $1879 millones; la compañía inició un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) con la mitad de los acreedores Fuente: AFP - Crédito: Emiliano Lasalvia

Sofía Diamante Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 15:17

La mayoría de los neuquinos conoce a Electrificadora del Valle (Edvsa), una compañía que nació hace 27 años con el objetivo de brindar servicios de generación eléctrica a las empresas. En los últimos cinco años tuvo su boom de crecimiento con el desarrollo de Vaca Muerta, ya que se ocupaba de todo el tendido eléctrico en los yacimientos. Así cerró el año 2019 con 2200 empleados y una facturación de $3600 millones.

Pero la crisis en el sector del petróleo y gas, que comenzó el año pasado y se profundizó con la pandemia, impactó de lleno en los ingresos de Edvsa y la compañía dejó de pagar sus cheques emitidos. Así se formó una deuda de más de $705 millones, que las pymes reclaman.

En un primer momento, Edvsa propuso realizar un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) -una instancia previa al concurso de acreedores- al que ingresaron alrededor de la mitad de los 800 acreedores y están negociando desde hace meses. Entre las pymes que reclaman la deuda se encuentran las que proveen servicios de combis, hasta los proveedores de conductores eléctricos, maquinaria y artículos de ferretería, entre otros.

Por otro lado, 13 pymes iniciaron una demanda por "librar miles de cheques sin provisión de fondos" por un monto de más de $1879 millones. "Esos libramientos fueron esenciales para configurar el ardid y defraudar a cientos de empresas y personas, en clara comisión de los delitos que les atribuimos", dice la demanda presenta contra Guillermo Roberto De La Iglesia, Favio Gabriel Leporace y Osvaldo Mario Nunzi, administradores, apoderados y socios de Edvsa.

"La ejecución de los cheques, que es el reclamo civil, es muy caro. Yo probé con dos cheques, se lo di a mi abogado para que los ejecute y no pudo embargar ningún fondo. No insistí más porque hay que pagar la tasa de justicia: para ejecutar $18 millones, como es mi caso, me sale el 5% de ese total [$900.000], que es una fortuna", dice Ignacio Iranzi, dueño de una empresa transportista y uno de los 13 demandantes.

Edvsa tomó visibilidad en el último mes tras la denuncia que hicieron varias pymes en Neuquén por la falta de pago de servicios realizados para la compañía. Las denuncias provienen desde los servicios de combis que transportaban a los empleados a los yacimientos, hasta los proveedores de conductores Fuente: Archivo

"Otra gente lo hizo y tampoco pudo embargar nada, porque Edvsa siguió trabajando pero, a fin de no pagar a nadie, hizo cesación de derechos a una compañía financiera, que se llama Trend Securities, que lo tenemos acreditado. Entonces la plata no la cobra Edvsa, sino esa compañía; por eso no se encuentra dinero en ninguna cuenta al nombre de Edvsa. Y una vez que homologuen el APE, al igual que un concurso, el efecto que tiene es que se levantan todas las medidas cautelaras. La gente que ejecutó los cheques pierde el 5%, además de lo que ya les habían robado. Por eso fuimos por la vía penal nosotros", explicó.

Osvaldo Nunzi, presidente de Edvsa, indicó que ve a la denuncia "como una clara extorsión". "Los denunciantes son una minoría, ni siquiera iniciaron los procesos civiles para cobrar sus créditos. Nosotros estamos colaborando al 100% con la fiscalía. Tenemos una administración muy ordenada y estamos a disposición", dijo.

Y explicó que Trend Capital y Securities es una financiera del Banco Industrial (BIND). "Hicimos un contrato de manejo de flujo cuando empezamos a tener embargos en nuestras cuentas. Es una cuenta que se usa para pagar sueldos y proveedores", comentó el empresario.

Además contó que el APE está "en las últimas instancias" y que se demoró por las barreras que impone el aislamiento obligatorio para las negociaciones. "De los 800 acreedores, solo 13 firmaron la denuncia penal. Además seguimos pagando sueldos a 1800 empleados", indicó, y agregó que la caída de los ingresos se debió principalmente a la caída en la actividad en Vaca Muerta, sobre todo la de YPF, que es su principal cliente.

De hecho, según datos del consultor Luciano Fucello, que lleva un registro de la cantidad de fracturas realizas en Vaca Muerta, en agosto solo se hicieron 100 fracturas, lejos del pico de 700 a comienzos de 2019, pero mejor a las 44 de julio y a las cero de abril.

YPF, por su parte, anunció la semana pasada que recién ahora se levantarán dos equipos de perforación y un set de fractura en Vaca Muerta, lo que muestra la poca actividad del sector.