Vaca Muerta: petroleras invertirán US$50 millones para mejorar los caminos

Un grupo de operadoras de Vaca Muerta —YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total Austral— alcanzó un acuerdo con la provincia del Neuquén para financiar y ejecutar la construcción del denominado “bypass de Añelo”.

El convenio fue rubricado el lunes durante la exposición Argentina Oil&Gas en el predio ferial de La Rural. Esta iniciativa forma parte del modelo de colaboración público-privada promovido por la provincia, donde las inversiones son aportadas por la industria sin requerir recursos del Tesoro.

La obra incluye la mejora y construcción de 51 kilómetros de nuevas rutas, que combinan la repavimentación de los tramos de las rutas provinciales 8 y 17, junto con un nexo —conocido informalmente como “el camino de Tortuga”— para desviar el tránsito pesado, especialmente de la Ruta Provincial 7.

Para llevar adelante el proyecto, las empresas conformaron un fideicomiso administrado por TMF, donde actúan como fiduciantes en línea con el memorándum de entendimiento firmado en mayo.

Una vez finalizada la obra, la infraestructura será entregada a la provincia, que se hará responsable de su operación y mantenimiento bajo un esquema de peaje por 15 años. Los ingresos cubrirán los costos operativos y, en caso de superávit, se repartirán entre Neuquén y el fideicomiso, proporcionalmente a los kilómetros construidos.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el carácter innovador y estratégico del acuerdo: “Es un primer paso, una iniciativa muy importante que estamos concretando, que es la primera inversión público-privada de envergadura que tenemos con la industria, entendiendo que es un win-win.

Además, resaltó el valor del trabajo conjunto, al señalar que “el trabajo en equipo es lo que a nosotros nos va a permitir seguir progresando. Y la industria lo ha entendido así”.

Esta obra se suma al plan provincial de conectividad vial y precede la finalización de la circunvalación petrolera en curso. También contribuye a afianzar la sustentabilidad social y productiva de Vaca Muerta por medio de infraestructura eficiente, segura y compartida.