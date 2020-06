El argentino Martín Varsavsky es un inversor en empresas de tecnología y creó para el Gobierno español Coronamadrid.com, la aplicación oficial de autodiagnóstico del Covid-19

El argentino Martín Varsavsky es un exitoso emprendedor e inversor en empresas de tecnología. Hace tiempo vive en España y creó para ese Gobierno Coronamadrid.com , la aplicación oficial de autodiagnóstico de coronavirus. Este domingo, participó del programa Comunidad de Negocios, que conduce José Del Rio y que se emite por LN+, donde se refirió a la utilización política de la pandemia de ciertos gobiernos para una gestión más discrecional.

"Así como la pandemia fue un boom para la tecnología y para lo digital, también lo fue para cualquier presidente que tiene un pequeño dictador escondido adentro. La pandemia le da la capa de Superman a aquel presidente que tiene una tendencia a ser dictatorial", señaló.

Para Varsavsky, el presidente Alberto Fernández, "que habla simpaticamente", tiene una tendencia a querer controlarlo todo, y la gente que lo rodea también. "No le interesa tanto el tejido empresarial de la Argentina, que es el que crea el empleo. Tienen que sacarse la capa y decir 'el Covid-19 no nos da tantos superpoderes, basta con la cuarentena'. La gente ya sabe que existe esto y ahora todos a trabajar porque, si no, no hay Argentina", describió.

En este sentido, sostuvo que un presidente debe balancear todos los temas de la actualidad. "Me duele mucho las medidas que se han tomado en el país, donde hubo una obsesión con el coronavirus como si fuera lo único importante, porque igualmente es difícil no tener muertes por Covid-19", indicó.

La fórmula que plantea el innovador para hacer frente al coronavirus es concreta: distanciamiento social "no extremo" como base y aclaró que todo lo que se sabe del virus, se aprendió estos últimos cuatro meses. " Hemos aprendido que no hace falta un encierro absoluto para pararlo, lo que hace falta es el distanciamiento social y evitar ciertas situaciones, como las aglomeraciones, las manifestaciones, el fútbol, las iglesias donde todo el mundo canta, las discotecas, los colectivos", aseguró.

"Si uno evita aglomeraciones donde se canta, se grita o se habla, se logra contener el virus sin un gasto social y económico tan fuerte. No hay que ir al extremo del encierro, casi un arresto domiciliario, ni al otro el de las manifestaciones: hay que encontrar un punto medio, no hace falta usar mascarillas cuando se anda por la calle, pero sí cuando se anda en subte o colectivo, o en lugares donde uno esta cerca del otro", agregó.

En cuanto al aislamiento de los chicos, lo señaló como "terrible" y añadió: "Si bien ellos son vectores de contagio de las enfermedades, no sucede así con el Covid-19. El 92% de las muertes por la pandemia son mayores de 65 años, hay que proteger a la gente mayor pero el resto de la sociedad tiene que funcionar con cierto distanciamiento social".

Es este contexto, puntualizó que nadie va a ayudar a la Argentina. "Es un país que no le importa a nadie. Todo lo que los argentinos saben de Hungría es lo que en Europa y Estados Unidos saben de la Argentina. Hay que salir a trabajar, porque el país se hunde. España volvió a trabajar cuando había un montón de muertes diarias, porque sin economía no hay salud", detalló.

Por último, Varsaki contó de qué se trata Prelude, el programa de fertilidad que dirige en Estados Unidos . "La infertilidad se ha convertido en un problema serio en el mundo. Antes, la gente tenía la biología y la psicología sincronizada: cuando éramos fértiles queríamos tener hijos. Hoy la cuestión cambió y nosotros nos encargamos de congelar ovocitos para cuando la gente está preparada para hacerlo", concluyó.