El ministro de Desarrollo Productivo, quien participó ayer del anuncio junto al presidente Alberto Fernández de la intervención de Vicentín, dio los motivos que llevaron a tomar esta decisión

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , quien participó ayer del anuncio junto al presidente Alberto Fernández de la intervención de Vicentín , dio los motivos que llevaron a tomar esta decisión y, ante las críticas de sectores de la oposición que advierten un giro hacia Venezuela , el funcionario se distanció tajantemente de la gestión del expresidente venezolano Hugo Chavez en materia de expropiaciones.

"No tenemos nada que ver con las políticas de expropiaciones que hizo Chávez en Venezuela", señaló Kulfas en radio La Red y apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que compararon a ambos países, como el caso del diputado Omar de Marchi (Pro-Mendoza) que sentenció en un tuit que "la decisión de expropiar Vicentín es una locura por donde se lo mire, vamos a Venezuela más rápido de lo esperado".

"Me parece que es un disparate. Las personas que comparan no conocen Venezuela. La realidad y la historia argentina es totalmente distinta a la de Venezuela. En Argentina hace muchas décadas funciona la actividad privada", explicó Kulfas y consideró que "el gran motor del desarrollo está dado por la actividad privada".

"En Venezuela hubo una política de expropiaciones y acá no tenemos esa política. Vicentín es una empresa que estaba en caída libre, que tenía un riesgo altísimo de ir a la quiebra y generar un efecto de perdidas irrecuperables", señaló y de manera retórica pidió: "Si quieren compararnos háganlo con Alemania que [la canciller Ángela] Merkel acaba de rescatar Lufthansa , una compañía en crisis por el coronavirus".

Sin dogmas

Kulfas precisó que la visión del Gobierno sobre la economía es pragmática y no dogmática . "El desarrollo económico tiene que ver con la inversión privada y el Estado colabora dando previsibilidad. No tenemos una visión de que hay que estatizar y expropiar todo lo que se pueda ni tampoco somos dogmáticos en el sentido que el Estado nunca tiene que intervenir o que no tenga ninguna empresa porque el resultado siempre va a ser negativo", sintetizó el Ministro.

A modo de ejemplo,Kulfas remarcó la existencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para apuntalar al sector privado. "Pusimos en marcha el ATP que lo que hace es subsidiar el pago de salarios en las empresas que se vieron afectadas por la pandemia. En este programa masivo apoyamos empresas de todos los tamaños. Fue una política masiva", subrayó.

Para el funcionario la intervención sobre la cerealera fue por varios motivos. "Estamos hablando de una empresa que en principio de diciembre entró en cesación de pagos y y dejó de pagarle a 3000 productores que le vendían su materia prima. También dejó de pagarle al Banco Nación una suma muy importante de dinero que le había prestado", contó y agregó: "Con la pandemia se fue acrecentando el problema. Esperamos después de un tiempo prudencial y no surgió ninguna solución de parte de los accionistas".

Según señaló, el objetivo de la medida "es preservar a los pequeños productores y a más de 2000 trabajadores. A su vez "proyectar hacia adelante una empresa con los criterios de la gestión de YPF con la mirada estatal combinada con un management muy profesional".

"Vemos la posibilidad de tener una empresa que podrá tener un 10% del mercado y lo vemos como una oportunidad de tener una empresa testigo en el mercado de cambio donde existen prácticas especulativas. Tener una mirada estatal permite dar previsibilidad a la liquidación de divisas y esto va a generar un efecto positivo", sostuvo.