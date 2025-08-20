Video: cuánto cuesta llenar el changuito en el país y las diferencias de precios con las principales ciudades del mundo

El informe elaborado por Analytica Consultora tomó como referencia una familia tipo constituida por dos adultos y dos menores; la disparidad de precios entre las provincias
- 2 minutos de lectura'
Según un informe elaborado por Analytica Consultora, se acentuó la disparidad de precios entre las provincias. Para realizarlo, se tomó como referencia una familia tipo de cuatro personas constituida por dos adultos y dos menores.
En la región NOA de la Argentina, llenar el changuito cuesta, en promedio, $714.000. En Jujuy, donde más aumentaron los precios en los últimos meses, el valor asciende a $720.719, mientras que en Santiago del Estero se consigue por $713.887.
Para analizar estos valores, uno de los parámetros fundamentales es la inflación mayorista, que en junio fue de 1,6% y en julio llegó a la marca del 2,8%. Otro de los factores que entran en juego es el costo de los fletes y la dispar oferta de los supermercados distribuidos a lo largo y ancho del país.
En la franja central del país, la provincia en donde más hay que pagar para llenar el changuito es Córdoba, con $718.419, seguido por CABA con $705.323 y el conurbano bonaerense, donde se paga $702.844.
En el sur de la Argentina es donde más hay que pagar para hacerse de los productos de primera necesidad. El ranking es encabezado por Neuquén, donde hay que desembolsar $727.631 para llenar el changuito.
Los precios en las principales ciudades del mundo
Tomando como parámetro algunos productos básicos, la diferencia entre Argentina y las principales ciudades del mundo queda así:
Azúcar común por 1kg
- Buenos Aires $999
- San Pablo: $1.016,12
- Montevideo: $1.744,57
- México DF: $1.583,54
Leche entera larga vida primera marca por un litro
- Buenos Aires $1.390
- Nueva York: $2.842,70
- Montevideo: $1.961,61
- París: $1.580,24
Pan lactal integral primera marca de 500 gramos
- Buenos Aires $7.850
- San Pablo: $3.200
- Londres: $6.495,80
- Montevideo: $6.073,94
Bolsa de café primera marca de 500 gramos
- Buenos Aires $15.588,80
- Nueva York: $10.480,50
- París: $7.984,45
Otras noticias de Economía cotidiana
- 1
Trade electoral: las mejores estrategias de inversión para pasar octubre
- 2
Regresó una enfermedad: la Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar
- 3
Nicolás Dujovne señaló que si la Argentina crece el año que viene podría haber “giro copernicano” para la economía
- 4
A cuánto cotizó el dólar este martes 19 de agosto