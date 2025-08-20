Video: cuánto cuesta llenar el changuito en el país y las diferencias de precios con las principales ciudades del mundo

Según un informe elaborado por Analytica Consultora, se acentuó la disparidad de precios entre las provincias. Para realizarlo, se tomó como referencia una familia tipo de cuatro personas constituida por dos adultos y dos menores.

Cuanto cuesta llenar el changuito en el pais

En la región NOA de la Argentina, llenar el changuito cuesta, en promedio, $714.000. En Jujuy, donde más aumentaron los precios en los últimos meses, el valor asciende a $720.719, mientras que en Santiago del Estero se consigue por $713.887.

Para analizar estos valores, uno de los parámetros fundamentales es la inflación mayorista, que en junio fue de 1,6% y en julio llegó a la marca del 2,8%. Otro de los factores que entran en juego es el costo de los fletes y la dispar oferta de los supermercados distribuidos a lo largo y ancho del país.

Favorecidos por el cambio monetario chilenos llegan a diario a Bariloche para llenar el changuito y llevarse alimentos de primera necesidad. Marcelo Martínez - LA NACIÓN

En la franja central del país, la provincia en donde más hay que pagar para llenar el changuito es Córdoba, con $718.419, seguido por CABA con $705.323 y el conurbano bonaerense, donde se paga $702.844.

En el sur de la Argentina es donde más hay que pagar para hacerse de los productos de primera necesidad. El ranking es encabezado por Neuquén, donde hay que desembolsar $727.631 para llenar el changuito.

Los precios en las principales ciudades del mundo

Tomando como parámetro algunos productos básicos, la diferencia entre Argentina y las principales ciudades del mundo queda así:

Azúcar común por 1kg

Buenos Aires $999

San Pablo: $1.016,12

Montevideo: $1.744,57

México DF: $1.583,54

Leche entera larga vida primera marca por un litro

Buenos Aires $1.390

Nueva York: $2.842,70

Montevideo: $1.961,61

París: $1.580,24

Changuito y ecobolsa, los nuevos compañeros de compras Daniel Jayo

Pan lactal integral primera marca de 500 gramos

Buenos Aires $7.850

San Pablo: $3.200

Londres: $6.495,80

Montevideo: $6.073,94

Bolsa de café primera marca de 500 gramos