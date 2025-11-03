Vigiladores: cuánto gana un empleado de seguridad privada en noviembre 2025, tras el aumento confirmado

La Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (Upsra) acordó con las empresas del sector una actualización salarial para los últimos meses del año, por lo que en noviembre rigen nuevos valores para los trabajadores de este rubro.

Los nuevos valores para los trabajadores de vigilancia privada Juan López - enviado especial - LA NACION

El acuerdo establece “una modificación de los salarios conformados a partir del 01/10/2025 conforme a los plazos, rubros y valores que se determinan en el Anexo al presente acuerdo, correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2025, a excepción de los viáticos, los que se mantendrán en los valores determinados en el anexo hasta el 31/03/2026″.

A su vez, los vigiladores privados recibirán el pago de una suma no remunerativa que tendrá carácter extraordinario en el mes de diciembre 2025, incorporándose a los salarios básicos en el mes de enero 2026.

La actualización de los montos contenidos en el convenio colectivo de trabajo se dio luego de las negociaciones que llevaron a cabo entre la Upsra y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).

Cuánto ganan los vigiladores privados en noviembre de 2025

El acta emitida el pasado 20 de octubre detalla los montos, correspondientes a noviembre, que se liquidarán al mes siguiente, según el cargo:

Vigilador General: $1.459.000

Vigilador Bombero: $1.526.800

Administrativo: $1.558.800

Vigilador Principal: $1.593.600

Verificación Eventos: $1.526.800

Operador de Monitoreo: $1.526.800

Guía Técnico: $1.558.800

Instalador Elementos de Seguridad Electrónica: $1.593.600

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.459.000

Los montos de noviembre para las distintas categorías de vigiladores privados Fabian Marelli

La cuarta cláusula del acuerdo refiere a los días adicionales, allí figura que “considerando que los trabajadores de vigilancia han prestado y prestan un servicio esencial y de interés público, se pacta un adicional remunerativo fijo, transitorio y extraordinario de $18.952 por cada día de vacaciones gozadas a partir del 1° de octubre de 2025, con un tope máximo de 21 días.

Respecto de las futuras actualizaciones salariales, se acordó una fecha para evaluar los ajustes de los meses siguientes. “Con respecto a las próximas negociaciones paritarias, ambas partes se comprometen a analizar la situación salarial en la actividad y acuerdan reunirse a partir del 20 de noviembre del 2025″, señala la séptima cláusula del acuerdo.

La nueva escala, a partir del acuerdo celebrado, se podrá saber con exactitud el salario de vigiladores, administrativos, verificadores, operadores y demás empleados de la seguridad privada.

En tanto, la suma no remunerativa, que se entrega en el último mes del año, fue pactada como una gratificación extraordinaria no remunerativa, “con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales”, según figura en el acuerdo.