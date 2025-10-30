Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025, tras el aumento pactado
Este mes impacta el último tramo de aumentos; cuánto cobra cada cargo y los policías de establecimientos navales en el penúltimo mes del año
- 3 minutos de lectura'
Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben un incremento salarial en el mes de noviembre, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía
Publicada en el Boletín Oficial, la resolución señala que “en virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.
La resolución conjunta 63/2025 resuelve fijar “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”, señala el escrito oficial de la medida.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025
El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de noviembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800
- Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040
- Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875
- Suboficial Mayor: $1.404.956
- Suboficial Principal: $1.245.527
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246
- Sargento, Cabo Principal: $871.959
- Cabo Primero: $782.532
- Cabo, Cabo Segundo: $724.278
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre de 2025
La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en noviembre tienen las siguientes cifras:
- Comisario Inspector: $866.190
- Comisario: $831.408
- Sub Comisario: $773.326
- Oficial Principal: $674.443
- Oficial Inspector: $613.554
- Oficial Subinspector: $513.149
- Oficial Ayudante: $425.056
- Oficial Subayudante: $373.832
- Subescribiente: $610.398
- Sargento Primero: $461.134
- Sargento: $441.889
- Cabo: $354.333
- Agente de Primera: $342.491
- Agente de Segunda: $336.947
- 1
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 2
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 3
La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF
- 4
Despegar vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior