Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025, tras el aumento pactado

Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben un incremento salarial en el mes de noviembre, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía

Los montos de noviembre para las FF.AA. Soledad Aznarez

Publicada en el Boletín Oficial, la resolución señala que “en virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

La resolución conjunta 63/2025 resuelve fijar “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”, señala el escrito oficial de la medida.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de noviembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

Suboficial Mayor: $1.404.956

Suboficial Principal: $1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

Sargento, Cabo Principal: $871.959

Cabo Primero: $782.532

Cabo, Cabo Segundo: $724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510

Los montos para cada cargo jerárquico Santiago Cichero/AFV

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre de 2025

La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en noviembre tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector: $866.190

Comisario: $831.408

Sub Comisario: $773.326

Oficial Principal: $674.443

Oficial Inspector: $613.554

Oficial Subinspector: $513.149

Oficial Ayudante: $425.056

Oficial Subayudante: $373.832

Subescribiente: $610.398

Sargento Primero: $461.134

Sargento: $441.889

Cabo: $354.333

Agente de Primera: $342.491

Agente de Segunda: $336.947