Visita del FMI en julio: ¿cuándo llega Kristalina Georgieva a la Argentina?

Por primera vez desde que asumió como directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, visitará el país por invitación del presidente Javier Milei, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

La jefa del organismo multilateral de crédito estará en Argentina el 27 y 28 de julio y de acuerdo a “Toto” Caputo, su llegada se da en el contexto de “la excelente relación y el diálogo constructivo” del Gobierno con el organismo.

Kristalina Georgieva y Luis Toto Caputo

Para el titular del Palacio de Hacienda, la cita “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

En caso de haber reunión con el Presidente, se tratará de la primera en lo que va del año. La última se concretó el 24 de septiembre de 2026 en Nueva York y el mandatario nacional estuvo acompañado por Caputo y por los entonces canciller y portavoz, Gerardo Werthein y Manuel Adorni, respectivamente.

En tanto, y de acuerdo a lo que informó Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington, Georgieva tiene previsto una cita con Milei, el equipo económico y con “otros actores relevantes, incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental”.

Milei, Georgieva y Caputo

“La visita refleja nuestra estrecha y constructiva relación con Argentina y brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los avances, desafíos y oportunidades del país. Constituye una oportunidad magnífica para conocer de primera mano las opiniones de los argentinos y de sus diversos interlocutores”, dijo Kozack.

Por otro lado, expresó que la fecha de la visita es la adecuada “dadas las agendas de todos” y señaló que también es una ocasión oportuna para hacer balance de los avances logrados en el marco del programa actual con las autoridades argentinas".

Sin embargo, destacó que las visitas de la jefa del organismo se vieron interrumpidas por el período de pandemia y recordó que en 2024 viajó al país la subdirectora gerente, Gita Gopinath.

Apoyo del FMI a la reforma de la carta orgánica del BCRA

En la misma conferencia de prensa, Kozack mostró el apoyo del FMI a la reforma de la carta orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno. Para la vocera, la medida "reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo“.

A su vez, indicó que la reforma “mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno”.

Julie Kozack vocera del Fondo Monetario Internacional FMI IMF Managing Director Names Julie Kozack as Director of Strategic Communications

“Es importante mitigar estas vulnerabilidades en la Argentina. Todos estos esfuerzos, incluida la reforma de la carta orgánica, tienen como objetivo favorecer una reducción sostenida de la inflación, contribuyendo así a consolidar ese descenso, lo cual constituye, sin duda, una prioridad clave", agregó.