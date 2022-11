Vitalik Buterin, de Ethereum: mano a mano con uno de los hombres que le está dando forma al futuro

escuchar

“Es un colapso de precio y es simplemente eso. Estamos en un bear market; lo hemos vivido en otros momentos antes”, dijo Vitalik Buterin, creador de Ethereum, al analizar el desplome reciente de las criptomonedas y la quiebra del exchange FTX. Mano a mano con LA NACION, el ruso, que estuvo en Buenos Aires para participar del encuentro Labitconf, relativizó el impacto de corto plazo de esta caída en los valores de los criptoactivos y dijo que el ecosistema “aprendió lecciones” de episodios similares en el pasado.

A su vez, destacó el potencial de las herramientas descentralizadas, y describió cómo las plataformas como Ethereum tienen posibilidades para ser empleadas en otros usos más allá de lo financiero, como los contratos digitales o las redes sociales. “La experiencia de acá a tres años se verá muchísimo mejor de lo que se ve hoy”, pronosticó.

-¿Por qué el ecosistema cripto genera tanto movimiento en la Argentina?

-Una de las cosas que realmente motivan a los argentinos en particular es la situación financiera, tener que lidiar con una inflación anual promedio del 30% en las últimas dos décadas. Es un interesante término medio donde la gente necesita cuidar sus propios ahorros y resolver ese tema por su cuenta, pero no es una situación terrible donde el país colapsa, y ese escenario genera el interés. Es un país que tiene un sistema político, que tiene un montón de problemas y al mismo tiempo hay gente muy inteligente, muy motivada y dedicada, que trabaja muy duro y está en una buena posición para construir cosas y posicionar al país hacia un mejor lugar en el próximo siglo. Y por eso creo que es obvio que las criptomonedas y sus aplicaciones financieras generan un gran atractivo para la gente, pero también la idea más amplia de construir cosas que funcionan sin depender de intermediarios centralizados.

-Suele hablar de blockshain como herramienta con aplicaciones más allá de las finanzas. ¿En qué temas y cuándo estima que se van a masificar?

-La tecnología tiene que mejorar al punto donde esas otras aplicaciones sean útiles para cada vez más gente, porque las funcionalidades no financieras de ethereum ya existen –ENS (ethereum name service), la firma de Smart contracts, proof-of-stake-. Todas estas cosas son útiles y son fascinantes, pero en la práctica hoy por hoy muchas de estas cosas tiene altos costos, hay que tener cuentas en plataformas cripto y son complejas de usar. Existen todavía problemas técnicos o prácticos, y una de las cosas de las que realmente me ocupo es identificar estas cuestiones y tratar de resolverlas. Publiqué hace algunas semanas el roadmap de Ethereum, con los temas que todavía tienen que resolverse, y hay cuestiones más grandes y otras más chicas. Hay que mirar y resolver cada uno de esos temas, y creo que es algo que podría pasar en los próximos tres años.

-¿Ese es el tiempo que estima para la masificación de estas herramientas basadas en blockchain?

-Creo que el espacio de etherum y la experiencia de acá a tres años se verá muchísimo mejor de lo que se ve hoy.

El precio del bitcoin se desmoronó en las últimas semanas.

-¿Cuál es su visión sobre el reciente colapso de las criptomonedas?

-Es un colapso de precio, es simplemente eso. Estamos en un bear market, lo hemos vivido en otros momentos antes. El bitcoin cayó de US$69.000 a US$15.000, pero antes, en 2014, cayó de US$12.500 a US$1500, un ratio mucho mayor. Desde una mirada puramente del precio, ya lo hemos visto. Pero el otro tema es observarlo desde una mirada menos financiera y más espiritual, y ver la confianza de la gente en el ecosistema; el intento de mantenerlo. Esa contribución es algo donde se ven las historias que contamos, en términos de para qué sirve cripto, y qué podemos hacer si estás en cripto. Eso va cambiando. Este año vimos la importancia de la descentralización, de los buenos proyectos y es algo que tiene que seguir funcionando así.

-¿Cómo se puede convencer a la gente cuando ocurren colapsos como el actual?

-Es algo que ya pasó antes. En 2014 colapsó Mt. Gox. Y eso generó que alrededor del 5% de los bitcoin existentes desaparecieran. Y en ese momento fue incluso peor de lo que paso este año, fue terrible, pero la gente se recuperó, y la gente aprendió un montón de lecciones, y así avanzamos en por ejemplo los exchange descentralizados, como uniswap. Una gran parte de la motivación de por qué la gente trabaja fuerte para crear y fortalecer estos espacios descentralizados es porque vieron el aporte que generan. Tenemos tecnología y los contratos inteligentes, podemos construir mejores alternativas y así lo hicieron. Entonces, creo que necesitamos este tipo de energía otra vez, que fue lo que a la gente mirar qué pasó con Mt. Gox: algo centralizado, quebró, lo descentralizamos y ahora no se rompe, pero necesitamos hacerlo útil. Esa energía llevó a uniswap, que es un producto descentralizado, alucinante, muy fácil de usar, que no se hackea. Necesitamos mucho más de eso, que la gente construya más eso.

-¿Qué aplicaciones destaca más allá de lo financiero?

-Estoy muy bullish [optimista] en la identidad del espacio ethereum, que incluye ENS, signing con ethereum, proof of humanity. Son un motón de proyectos y cosas que podés hacer hoy que no se podían hacer hace un año. Hay aplicaciones de chat en las que te podés registrar con tu cuenta de ethereum, y hasta escribirme un mensaje a mí. Estas son aplicaciones que tienen un montón de sinergia una con otra, porque una vez que tenés un sistema de identidad, podés crear un sistema de reputación, que te permite distinguir una persona real de un bot o alguien en quien podés confiar de un spammer, a través de cuentas en ethereum, es un paso simple que tiene cierto costo, y después se pueden chequear y validar identidades con proof of humanity, y se puede empezar a construir aplicaciones sobre esa infraestructura que te permite verificar si estás hablando con alguien confiable, o cuan confiable es esta persona, si amerita prestarle atención. Hay gente construyendo sistemas de reputación, sistemas de preservación de la privacidad sobre esta identidad, y estamos empezando a ver plataformas de redes sociales descentalizadas . Todo eso está pasando y creo que todo el sistema alrededor de este ecosistema será mucho mayor dentro de dos años.

-¿Qué espera en cuanto a la regulación?

-Creo que va a ocurrir, definitivamente, y es importante para que la buena parte del ecosistema haga escuchar su voz. Hay que recordar que la pregunta no es si cripto es bueno o malo, sino qué parte es buena y qué parte es mala, porque es 100% claro que lo malo en cripto existe y también que lo bueno existe. Ocurren muchas cosas en cripto. Por ejemplo, un enorme número de organizaciones de caridad recibieron donaciones mediante cripto y no lo habrían logrado con el dinero tradicional, porque las criptomonedas son mucho más fáciles de usar para transacciones internacionales. Hay millones de dólares que se movilizan con este mecanismo. El activismo alrededor del mundo se puede financiar con criptomonedas. Yo vengo de Rusia, es un país que tiene obviamente una situación política terrible hoy por hoy, mucho peor de lo que está pasando en América Latina, porque no es solo la economía lo que está generando sufrimiento humano, y hay un montón de gente de bien en Rusia que en silencio está trabajando para plantar las semillas del cambio, y las criptomonedas sirven para que esa gente pueda solventar su trabajo, y creo que es algo increíble. Es importante realmente hablar de todas estas cosas diferentes y buenas que están pasando. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar de que FTX existió, que Luna existió, Bitconect existió, y varios más.

-¿Cuál es su visión sobre el impacto en el clima y el consumo energético del ecosistema cripto?

-Lo conecto con la respuesta anterior. Es algo que se puede resolver. Hay mucha gente trabajando en el ecosistema, y creo que loa lección más importante para la gente dentro y fuera del espacio cripto es pensar qué podemos hacer para que las partes malas de cripto se frenen y qué podemos hacer para asegurarnos que las partes buenas tengan su lugar y que prosperen. Tratar a cripto como algo que es siempre igual es un gran error, porque lastima a la gente buena y ayuda a los malos. Y al mismo tiempo, todo el ecosistema necesita un push para ser más amigable con el ambiente y para ser más confiable en generar soluciones que ayuden a la gente a preservar su dinero y no perderlo. Y estas son cosas en las que hay mucho trabajo dentro del espacio. Con respecto al impacto en el ambiente y la cuestión climática, creo que es una historia de éxito. Ethereum empezó como una red proof of work, funcionó así por siete años, y gracias al trabajo de cientos de personas tuvimos el merge, y ahora es una red proof of stake. Así, el consumo de energía en el funcionamiento cayó en un 99,95%, y quiero ver más de estas cosas.

