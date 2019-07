Volkswagen T-Cross, el SUV que llega para revolucionar el segmento

Con este lanzamiento, la marca alemana incorporó más seguridad, más confort y lo último en tecnología

El T-Cross color bronce namibia se desliza con fluidez por la autopista. Madre al volante, hijo pequeño en el asiento trasero, suena " My way" de Frank Sinatra . Mientras la mujer maneja, a través de la ventana su hijo mira con asombro a un grupo de dinosaurios T-Rex, que circulan por la ciudad tratando de alcanzarlos. La escena forma parte de la publicidad del lanzamiento del nuevo modelo de Volkswagen y, de alguna manera, sugiere que el T-Cross es sinónimo de evolución: representa una nueva era para la industria automotriz.

Volkswagen presentó T-Cross en Buenos Aires 01:08

Tras una preventa exitosa de 500 unidades, el nuevo SUV de Volkswagen desembarcó en las concesionarias de todo el país. Importado de Brasil , equipado con lo último en diseño, tecnología, seguridad y confort, el vehículo de la marca alemana llegó para ser referente y competir por el podio de los más vendidos en su segmento. "Tenemos muchísimas expectativas con este auto. Los primeros comentarios que recibimos son muy buenos", dijo el gerente general de Volkswagen Argentina, Martín Massimino, durante el evento de lanzamiento.

La cita fue el jueves 27 de junio a las 19 h en el Estadio Obras de Buenos Aires ante clientes, socios comerciales y periodistas. A la convocatoria también se sumaron artistas e influencers, que posaron frente a las cámaras junto a los tres modelos de T-Cross (azul, negro y naranja) dispuestos en el centro y los extremos del salón.

Pasadas las 20.15 h, el Pollo Álvarez , embajador de la marca junto a Natalie Pérez , Nicolás Vázquez y Gimena Accardi , dio la bienvenida a los invitados. Luego, hablaron los directivos de la empresa: Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos; Pablo Di si, presidente y CEO de Volkswagen Latinoamérica; Tomás Zahn, presidente y CEO de Volkswagen Argentina y Martín Massimino, gerente general de Volkswagen Argentina. Lo que siguió fue un show con más de treinta bailarines en escena y música en vivo. Al final, tras la proyección del comercial, se develó el nuevo modelo en su versión color bronce namibia. El público aplaudió de pie, mientras el SUV brillaba, imponente, en el centro del escenario.

Un auto fantástico

Lejos de ser una metáfora, el nuevo T-Cross reúne varias características que lo hacen único. Para empezar, posee un sistema de apertura y arranque sin llave. Además, tiene asientos de cuero, tablero digital, techo solar panorámico con paneles de vidrio y climatizador automático para personalizar la temperatura dentro del vehículo. ¿Medidas? De largo 4,20 metros; de ancho, 1,76; y de alto, 1,56. En el baúl entran 373 litros sin rebatir los asientos.

Antes de su lanzamiento en la Argentina, el SUV de Volkswagen fue reconocido como uno de los vehículos más seguros de la región. A los airbags frontales del conductor y el pasajero delantero, se le suman airbags laterales, alerta de presión de neumáticos y faros LED y antiniebla. También cuenta con un sistema de Post Collision Brake: ante un accidente, el auto reduce la velocidad automáticamente para evitar mayores daños. Como si fuera poco, tiene un (¡atención!) detector de fatiga que funciona de acuerdo al formato de conducción. Esto significa que, el auto es capaz de detectar si la persona que va al volante está cansada y, en ese caso, le avisa que se detenga.

Otro distintivo es el Park Assist 3.0: permite estacionamiento semiautomático y un frenado automático al activarse los sensores de proximidad. El nuevo T-Cross se ofrece en ocho colores: blanco puro, negro universal, plata sargas, gris platino, azul egeo, rojo carmín, bronce namibia y naranja intenso.

Bye Bye Challenge

Los artistas e influencers que participaron del evento recibieron la consigna de sumarse al #ByeByeChallenge. En sintonía con el lanzamiento del nuevo SUV, fueron convocados a dejar atrás un viejo hábito para darle la bienvenida a algo nuevo. "Le dije adiós al café de la mañana. Me costó, pero lo estoy reemplazando por jugos naturales", cuenta el cantante y actor Benjamín Amadeo . Mientras que la actriz Celeste Cid optó por descartar "vínculos tóxicos"; la cantante Natalie Pérez -además embajadora de la marca- renunció al miedo que le impedía tocar instrumentos en el escenario.

Para cooperar con el medio ambiente, el chef Víctor Manuel García -conocido en redes como "El gordo cocina"- se propuso desperdiciar la menor cantidad posible de residuos y estrenó una compostera. En sintonía con la temática gastronómica, el Pollo Álvarez cuenta: "Soy gran pedidor de delivery. Mi desafío es empezar a cocinar y a comer más saludable". Maru Gándara y Coty Crotto de Muy Mona le dijeron basta a los complejos y a las exigencias en la moda. "Y, que soy un poco más bajita, me voy a animar a usar zapatillas más seguido", dijo Maru.

Para la actriz Cande Molfese el desafío fue bajar un cambio en su estilo de vida y "conectar más con la naturaleza". Alejandro Castagnol -conocido en redes como "Un papá con barba"- se planteó algo similar. "Desistí de esa mala costumbre que tenía de dormir a mis hijos sentados en el sillón viendo la tele", cuenta. Y si hablamos de hijos, la propuesta de la modelo Luli Fernández (que fue mamá hace tres meses) es tratar de separase de su bebé Indalecio "aunque sean pocas horas" para reencontrarse con las cosas que disfrutaba antes de ser madre. Cierra Bernardita Siutti, más conocida como "Mami Albañil". "Me sumé al Challenge para decirle chau a mi 'Lado B'. Me la paso haciendo tutoriales para Instagram y, muchas veces, me agoto y me cuesta terminar cosas en casa. Todavía tengo que ponerle tachas al sillón y pintar un zócalo.", se sincera.