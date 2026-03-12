Una influencer casi filma su propia muerte mientras andaba en bicicleta por un acantilado

Un video de una influencer revolucionó este jueves las redes sociales. La creadora de contenido de Only Fans y maestra española Cecilia Sopeña protagonizó un incidente que podría haber terminado con su vida. Es que la influencer andaba en bicicleta, su principal pasatiempo, por un acantilado cuando resbaló y empezó a caer al vacío. “Esto no era parte del plan”, dijo mientras caía.

Sopeña dedica su vida al ciclismo y comparte videos de sus aventuras en redes sociales junto a su perra Nezha, a quien lleva a sus paseos. En este video particular, publicado el miércoles, Sopeña andaba en la bicicleta por el borde de un acantilado y paró en una parte estrecha de un sendero donde no se podía andar con la bicicleta sino solo caminar. Aunque su perra se había adelantado en el sendero, retornó a su lado mientras pasaban por ese sector. Sopeña la miró y la saludó: “Hola, hola, hola”. En ese momento soltó una bocanada de aire, se resbaló y comenzó a caer por el costado del acantilado.

Aun con la bicicleta entre sus piernas, estiró sus brazos para intentar agarrarse de la tierra. Así continuó por varios segundos, mientras rocas caían a su alrededor, hasta que logró estabilizarse. Desde arriba del acantilado, su perra intentaba bajar para ayudarla. Sopeña respiraba agitada mientras estabilizaba la bicicleta.

“Quieta, quieta, mi amor, estate tranquilita, no pasa nada”, le dijo a su perra, que llegó a bajar y acercarse a lamerle la cara. En ese momento, ya sentada, Sopeña la abrazó y le dio besos. “Ya estamos bien, ya estamos bien”, repetía entre sus respiraciones agitadas. “Te quiero”, le susurró. Luego, bromeó: “¿Ahora sí me dejas darte besos. Nunca me dejas? ¿Cómo son tan listos estos?“, se preguntó.

Luego sostuvo que esto ya “no era su plan”. Trabó la bici en la tierra y comenzó a pararse. “Ahí viene gente, ya los he visto. Primero tengo que dejar de temblar”, señaló, mientras trepaba por el sector en el que había caída e intentaba asegurar sus pies.

Tras el incidente, publicó una serie de videos mientras continuaba con su recorrido. “Esto es a lo que yo me dedico, a grabar mis aventuras con mis bicis personalizadas con los colores que me gustan. Dios, no puedo pedir más en esta vida. Y que la gente respete mi vida”, señaló. Y sumó: “Estoy eternamente agradecida”.

Sin embargo, esa estabilidad emocional se rompió horas más tarde, cuando compartió un video manejando su camioneta y llorando. “Todavía no me creo que esté viva. No me la pasé bien. No fue nada bonito ni guay. Fue durísimo. Nunca he tenido miedo en la bici, sino no haría las cosas que hago. Pero ayer si tuve miedo porque fue tan exagerado... era precipicio”, lamentó.

Luego explicó que logró sobrevivir “por la bici que llevaba, que no pesa, y porque llevaba las zapatillas de monte” que le permitieron “agarrarse a las paredes”. “No se aprecia bien pero el suelo se desprendía tanto en la caída como luego para subir. Porque había llovido y el suelo estaba como mousse. La rueda de adelante se fue y yo no grito porque estoy acostumbrada a ese tipo de sustos, estoy llena de cicatrices, porque lo que hago es extremo, pero es la primera vez que verdaderamente digo ‘ahora si la he liado’. No sé cómo estoy aquí. Solo quiero a mi hijita y montar en bici“, dijo entre lágrimas.

La grabación se viralizó rápidamente en Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios comentaron sobre las escasas medidas de seguridad de la joven, que iba sin casco. Ante ello, publicó un video contando que canales de televisión la llamaron para que hable. Primero, pidió perdón a la comunidad ciclista “por ir sin casco” y explicó que “no era una ruta de bici, era una ruta de andar”. “Es una ruta de senderismo, lo que pasa es que mi perra es una podenco canario y hace muchos kilómetros y si yo voy caminando, ella se aburre. Andamos dos horas y media, que es poco para ella”, expresó.

Contó que el terreno estaba “esponjoso” por la lluvia y que “cedió” bajo su rueda. “Es una zona en la que no tenía previsto caerme. Normalmente lo hago con guantes y casco. Fue un susto del que me va a costar mucho reponerme. No quiero hacer daño con estas imágenes terribles, quiero que sirva para pensar que tenemos que tratar bien a las personas mientras están vivas”, señaló.