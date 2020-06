La octava hermana del clan Kennedy, Jean Kennedy Smith, murió hoy a los 92 años Crédito: AP

18 de junio de 2020

NUEVA YORK.- Jean Kennedy Smith, la última hermana viva del presidente norteamericano John F. Kennedy y exembajadora en Irlanda, murió hoy a los 92 años en su casa en Manhattan, según confirmó su hija Kym.

Jean Ann Kennedy nació en Brookline, Massachusetts, el 20 de febrero de 1928, era la octava de los nueve hijos de Joseph P. y Rose Fitzgerald Kennedy; y sobrevivió a la muerte trágica que acechó al clan Kennedy durante décadas.

Su hermano mayor, Joseph P. Kennedy Jr., murió en combate en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial; Kathleen "Kick" Kennedy, murió en un accidente aéreo en Francia en 1948; el ex presidente y el senador Robert Kennedy fueron asesinados en 1963 y 1968. Rosemary, que sufría una discapacidad mental, murió en 2005; Patricia Kennedy Lawford, quien se divorció del actor británico Peter Lawford, murió en 2006; Eunice Kennedy Shriver, campeona de las Olimpiadas Especiales y esposa de R. Sargent Shriver, el primer director del Cuerpo de Paz, murió en agosto de 2009; y el senador Edward Kennedy murió dos semanas después.

Su infancia transcurrió entre Cape Cod, Palm Beach y Bronxville, un suburbio en el condado de Westchester, Nueva York, según consignó The New York Times , que confirmó la noticia de su fallecimiento. En su libro de memorias "The Nine of Us" , publicado en 2016, escribió que durante la mayor parte del tiempo su infancia parecía "excepcional".

La familia Kennedy

Jean Kennedy se casó con Stephen Edward Smith, un analista financiero de Nueva York, en 1956, con quien tuvo cuatro hijos , Kym, Stephen Jr., William y Amanda; y seis nietos. Su marido murió en 1990.

Ella supervisó la fortuna de la familia Kennedy después de que su padre quedó incapacitado por un derrame cerebral en 1961. También recaudó fondos para programas en beneficio de niños discapacitados y durante muchos años administró el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.

Jean Kennedy se dedicó a participar de las campañas políticas de sus hermanos, en principio para la carrera de John para el congreso y luego para la carrera presidencial en 1960.

Pero luego fue designada por Bill Clinton como embajadora de Estados Unidos en Irlanda en la década de 1990. Como embajadora, contribuyó en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Ayudó a persuadir a Clinton para que otorgara una controvertida visa en 1994 a Gerry Adams, jefe del partido Sinn Fein vinculado al IRA (Ejército Republicano Irlandés). La medida desafió al gobierno británico, que calificó a Adams como terrorista.

En diciembre de 1998, Smith volvió a arriesgarse al comulgar en una catedral protestante en Dublín, en contra de los obispos de su Iglesia Católica romana. Su decisión fue considerada como un fuerte gesto personal de apoyo al presidente irlandés Mary McAleese, un compañero católico que había sido criticado por los obispos irlandeses por unirse al servicio de comunión protestante. "La religión, después de todo, se trata de unir a las personas ", dijo Smith a The Irish Times. "Todos tenemos nuestra propia forma de ir a Dios". Cuando renunció como embajadora en 1998, recibió la ciudadanía irlandesa por "servicio distinguido a la nación".

