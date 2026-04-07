El líder supremo de Irán se encuentra inconsciente y recibiendo tratamiento en Qom, según The Times

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra “inconsciente e incapacitado” mientras recibe tratamiento médico en la ciudad de Qom, según detalló el medio británico The Times. Una evaluación de inteligencia reveló que “no se encuentra capaz de gobernar el país” luego de resultar herido en el mismo ataque aéreo organizado por Estados Unidos e Israel en el que murió su padre, Ali Khamenei.

La ciudad en donde se encuentra, situada a 140 kilómetros al sur de Teherán, es considerada sagrada en el islam chiíta. “Khamenei está siendo tratado en Qom en estado grave, y no puede participar en la toma de decisiones del régimen”, reza el comunicado.

Se cree que las agencias de espionaje estadounidenses e israelíes conocían desde hace tiempo la información sobre el paradero del joven Khamenei, pero que hasta ahora no se había hecho pública.

Una pancarta con el rostro del líder Mojtaba Khamenei en Teherán. - - AFP

Irán, por su parte, confirmó que el nuevo líder supremo resultó herido en el mismo ataque aéreo que acabó con la vida de su padre, su madre, su esposa y uno de sus hijos, el primer día de la guerra que desde entonces avivó las tensiones en la región. No se vio ni oyó nada de Khamenei desde el comienzo de la guerra, a pesar de haber sido elegido para suceder a su padre a principios de marzo.

Desde entonces, la televisión estatal iraní leyó dos declaraciones atribuidas al líder de 56 años. El lunes, el canal difundió un video generado por inteligencia artificial en el que se lo ve entrando en una sala de guerra y analizando un mapa de la central nuclear israelí de Dimona.

La ausencia de una grabación de su voz reforzó los informes no verificados que indicaban que su estado seguía siendo crítico. En este marco, grupos de la oposición afirmaron que se encontraba en coma en un hospital, mientras que otros sugirieron que sufrió una fractura de pierna y lesiones faciales.

Su supuesta incapacidad puso en duda la posición de Khamenei en un país donde el líder supremo ostenta la autoridad política y religiosa absoluta. Esto podría generar especulaciones sobre si el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mantiene el control de facto del país.

Su último mensaje

Imágenes de los ayatollah. - - AFP

Luego de que se conociera este lunes la muerte del jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi, Khamenei aseguró que el asesinato de comandantes de alto rango “no disuadirá a los combatientes”.

“Khademi pasó décadas en un servicio silencioso y dedicado en los ámbitos de la seguridad, la inteligencia y la defensa. Sin embargo, las filas inquebrantables de los combatientes y luchadores en el camino de la verdad en el Irán islámico, junto con las Fuerzas Armadas abnegadas, conforman un frente tan imponente y profundamente arraigado que el terrorismo y el crimen ni siquiera pueden quebrar su determinación por los ideales yihadistas“, indicó el líder supremo en un mensaje transmitido por sus seguidores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó estar negociando con otros funcionarios iraníes, pero dijo explícitamente que no está tratando con el líder supremo.