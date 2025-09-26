A quién eligió León XIV como su sucesor en un cargo clave en el Vaticano

El papa León XIV realizó este viernes su primer nombramiento de peso en la Curia Romana. El pontífice designó al nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, la posición que él mismo ocupó hasta su elección el 8 de mayo pasado. La designación generó sorpresa en los pasillos de la Santa Sede.

Quién es el nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos

El papa León XIV nombró al arzobispo italiano Filippo Iannone como su reemplazante al frente de un organismo de máxima importancia. Iannone se desempeñaba hasta ahora como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos.

El arzobispo italiano Filippo Iannone fue designado nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos Alessandra Tarantino - AP

La elección resultó inesperada para la mayoría de los observadores vaticanos, ya que su nombre no figuró en las especulaciones previas. La noticia se conoció a través del boletín oficial de la Santa Sede del mediodía. En los últimos meses existía una gran expectativa sobre quién ocuparía el puesto que el primer papa estadounidense dejó vacante.

El comentario general en los pasillos del Vaticano fue que se trató de “una elección totalmente inesperada”. Iannone tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 15 de octubre.

Cuál es la relevancia del Dicasterio para los Obispos

El Dicasterio para los Obispos es un “ministerio” de gran influencia dentro de la estructura de la Iglesia católica. Su principal función es ayudar al Papa en el proceso de selección y nombramiento de los obispos en la mayor parte del mundo. El titular de este dicasterio también asume la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL).

El nuevo prefecto asumirá su cargo el próximo 15 de octubre Andrew Medichini - AP

Este cargo fue precisamente el que ocupó Robert Francis Prevost, hoy León XIV, durante dos años. El papa Francisco lo llamó desde Perú en 2023 para confiarle esa responsabilidad, que mantuvo hasta su elección como pontífice el 8 de mayo de 2025.

Junto con el nombramiento de Iannone, el papa León XIV confirmó a monseñor Ilson de Jesus Montanari, de origen brasileño, como secretario del mismo dicasterio ad aliud quinquennium, es decir, para otro mandato de cinco años. También ratificó por un nuevo quinquenio al subsecretario, el monseñor bosnio Ivan Kovač.

El perfil de Filippo Iannone

Filippo Iannone nació en Nápoles y cumplirá 68 años el próximo 13 de diciembre. Pertenece a la orden de los carmelitas, al igual que León XIV, y comparte con el pontífice su formación como jurista y canonista. Su trayectoria combina experiencia pastoral y de gestión en la Curia.

Iannone comparte con el Papa su formación como jurista y canonista Gregorio Borgia� - AP�

Fue obispo auxiliar de Nápoles y más tarde obispo titular de la diócesis de Sora-Aquino-Pontecorvo. Luego se desempeñó como viceregente de la diócesis de Roma. En noviembre de 2017, el papa Francisco lo nombró secretario adjunto del entonces Pontificio Consejo de Textos Legislativos. En abril de 2018, lo designó prefecto de ese mismo dicasterio.

Ese organismo tiene la tarea de interpretar las leyes universales de la Iglesia. También asiste a otros dicasterios para asegurar que sus decretos e instrucciones cumplan con las normas del derecho canónico. Iannone también acumuló una vasta experiencia como miembro de otros organismos vaticanos.

Francisco lo designó secretario de la Comisión de Materias Reservadas y miembro de los dicasterios para las Iglesias Orientales, del Culto Divino, de las Causas de los Santos y del Clero. También es consultor y miembro de otros tribunales y colegios vaticanos.

