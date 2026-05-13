Qué se sabe del crucero que puso en cuarentena a 1700 personas en Francia: sospechan de una epidemia de gastroenteritis

BURDEOS (AFP).- Un crucero de la compañía Ambassador Cruise Line se encuentra en cuarentena en el puerto de Burdeos con 1747 personas aisladas durante este miércoles. Las autoridades sanitarias de Francia ordenaron la medida tras la muerte de un pasajero y la detección de un brote gastroenterológico masivo.

La embarcación arrancó su recorrido en las islas británicas Shetland el 6 de mayo, con escalas posteriores en Belfast, Liverpool y Brest. Al llegar a la terminal de este último destino, los médicos confirmaron que medio centenar de los 1233 pasajeros sufrían síntomas de vómitos y diarrea.

El buque pertenece a la flota de cruceros Ambassador Cruise Line

El grupo de afectados incluye a un hombre de 90 años que murió antes de que el barco llegara al puerto de Brest el pasado lunes 11 de mayo, fecha en la que, además, se registró el pico máximo de contagios.

Expertos del Hospital Universitario de Burdeos analizan muestras tomadas a bordo para determinar el origen de la enfermedad. Aunque los exámenes preliminares realizados en la embarcación descartaron parcialmente la presencia de norovirus, se espera una confirmación definitiva y los médicos mantienen bajo estudio la hipótesis de una intoxicación alimentaria.

La tripulación, integrada por 514 miembros, también se encuentra bajo restricciones sanitarias mientras se esperan los resultados definitivos de los laboratorios en tierra. La mayor parte de los pasajeros son de nacionalidad británica e irlandesa.

El plan de navegación original estipulaba que, tras la escala en Francia, la nave continuaría su trayecto hacia aguas españolas, movimiento que, por el momento, quedó sujeto a la evolución de los pacientes y a la confirmación de las causas de la epidemia.

La empresa cuenta con distintos cruceros que recorren varios destinos europeos

El caso del MV Hondius

Si bien se despertaron alertas por la gran atención que generó el reciente caso de otro buque, las autoridades sanitarias informaron que no existe vínculo entre este evento y los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, que navegaba desde Ushuaia a Cabo Verde.

En ese caso, que todavía mantiene a gran parte de sus integrantes bajo restricción sanitaria, la denominada “cepa Andes” provocó la muerte de tres pasajeros y dejó aislados a ciudadanos de distintas nacionalidades.

Evacuaron casi 100 pasajeros del crucero en Tenerife

Uno de los afectados era un ciudadano argentino, el ingeniero de 74 años Carlos Ferello, quien contó a LA NACION como se vivió lo ocurrido: “Nos obligaron a usar barbijo. Separaron las mesas y los que podían comer solos, mejor. Yo estaba solo y siempre traté de desayunar, almorzar y cenar sin compartir mesa”.

También narró cómo vivía el aislamiento al momento de su entrevista: “Ahora estoy en Ámsterdam. Ya empecé el aislamiento. Me hicieron análisis de sangre y estoy en un hotel restringido. No tengo contacto con el personal, no puedo salir de la habitación y me dejan la comida en la puerta”.