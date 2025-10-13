Rehenes: el vocero del ejército israelí explicó en detalle la operación y qué pasará tras el desarme de Hamas

Roni Kaplan dio detalles exclusivos de la primera fase del acuerdo durante una entrevista con LN+; “Estamos siendo testigos de la materialización de una promesa”, subrayó
En medio de la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas, contemplada en la primera fase del acuerdo, el vocero del ejército israelí, Roni Kaplan, dialogó en exclusiva con LN+. En ese marco, dio detalles de la operación “Regreso a casa”.
“Desde un primer momento, dijimos que, una vez que Hamas libere a los rehenes y se desarme, los combates terminarán. Estamos siendo testigos de la materialización de esa promesa con el retorno de los últimos 20 secuestrados con vida -entre los que se encuentran tres argentinos-”, remarcó.
Noticia en desarrollo
LA NACION
