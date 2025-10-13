LA NACION

Rehenes: el vocero del ejército israelí explicó en detalle la operación y qué pasará tras el desarme de Hamas

Roni Kaplan dio detalles exclusivos de la primera fase del acuerdo durante una entrevista con LN+; “Estamos siendo testigos de la materialización de una promesa”, subrayó

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Hamas liberó 20 rehenes, entre los que se encuentran tres argentinos
Hamas liberó 20 rehenes, entre los que se encuentran tres argentinosOded Balilty - AP

En medio de la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas, contemplada en la primera fase del acuerdo, el vocero del ejército israelí, Roni Kaplan, dialogó en exclusiva con LN+. En ese marco, dio detalles de la operación “Regreso a casa”.

“Desde un primer momento, dijimos que, una vez que Hamas libere a los rehenes y se desarme, los combates terminarán. Estamos siendo testigos de la materialización de esa promesa con el retorno de los últimos 20 secuestrados con vida -entre los que se encuentran tres argentinos-”, remarcó.

Roni Kaplan, vocero del ejercito isareli, con LN+
Roni Kaplan, vocero del ejercito isareli, con LN+

Noticia en desarrollo

