La jefa de gabinete de Trump habló de todo en una explosiva entrevista y dijo que el presidente tiene “personalidad de alcohólico”

WASHINGTON.– Susie Wiles, la discreta pero influyente jefa de gabinete del presidente norteamericano, Donald Trump, ofreció una íntima y polémica visión de su jefe y círculo cercano en una explosiva serie de entrevistas publicadas el martes en la revista Vanity Fair que no tardaron en poner a Washington a la defensiva.

A lo largo de 11 entrevistas, la funcionaria evaluó a Trump como alguien con “una personalidad de alcohólico”, al vicepresidente JD Vance como un seguidor de las teorías conspirativas y al empresario tecnológico Elon Musk como un consumidor “declarado de ketamina” y un “tipo realmente extraño”.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 30 de abril de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

Wiles también dijo estar intentando convencer a Trump de poner fin a su “ajuste de cuentas” contra enemigos políticos tras los primeros 90 días en el cargo, pero reconoció que la voluntad de la administración en avanzar con los procesamientos es alimentada, en parte, por el deseo de represalia del mandatario.

Admitió además errores en el programa de deportación masiva del magnate y afirmó que los aranceles de Trump habían sido más dolorosos de lo esperado.

Sobre el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, Wiles dijo que subestimó inicialmente el escándalo, pero criticó duramente la forma en que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, manejó el caso y las expectativas del público.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, saluda con la mano tras descender del Air Force One, el 25 de junio de 2025, en Maryland Julia Demaree Nikhinson� - AP�

No obstante, la gestora de la campaña que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca defendió la agenda del segundo mandato del presidente, y afirmó que Trump pretende seguir bombardeando barcos en el Caribe hasta que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “tire la toalla”.

Aunque después de la publicación la jefa de despacho rechazó lo que describe como un “ataque malintencionado” fuera de contexto, ni ella ni otros funcionarios de la Casa Blanca que salieron en su defensa pusieron en duda ninguno de los comentarios que se hicieron públicos en el perfil de dos partes a cargo del autor Chris Whipple. Wiles estuvo en contacto con Vanity Fair desde poco antes de que Trump asumiera el cargo en enero pasado.

Con “personalidad de alcohólico”

En la serie de entrevistas, Wiles atribuyó su capacidad para trabajar con el mandatario a haber crecido con un padre alcohólico, el reconocido comentarista deportivo Pat Summerall. “Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben”, dijo. “Y por eso soy, en cierto modo, una experta en personalidades fuertes”.

Aunque Trump no bebe, sostuvo que tiene “la personalidad de un alcohólico” y que actúa con “la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

La funcionaria también describió al presidente como una figura intensa que piensa en términos generales pero que a menudo no se preocupa por los detalles del proceso y la política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 15 de diciembre de 2025 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Por otro lado, Wiles también expuso ciertas reservas respecto de algunas políticas de la administración del magnate, entre ellas, en torno al indulto de los manifestantes más violentos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, algo que Trump hizo de todos modos.

También intentó sin éxito convencer al presidente de que postergara la imposición de sus principales aranceles debido a un “enorme desacuerdo” entre sus asesores.

Wiles expresó reparos sobre la forma en que, en algunos casos, se han llevado a cabo las redadas de inmigrantes. “Reconozco que tenemos que revisar con mayor detenimiento nuestro proceso de deportación”, dijo en las entrevistas.

Hasta que “tire la toalla”

Sobre Venezuela, Wiles dijo que Trump quiere mantener la presión sobre Maduro.

"Quiere seguir volando barcos hasta que Maduro tire la toalla. Y personas mucho más inteligentes que yo en eso dicen que lo hará“. Sin embargo, su comentario pareció contradecir la posición del gobierno, según la cual los ataques tienen como objetivo detener el tráfico de drogas y salvar vidas estadounidenses, no lograr un cambio de régimen.

Imagen del 10 de diciembre de 2025 del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participando en una marcha, en Caracas, Venezuela [e]STR� - XinHua�

Reconoció no obstante que Trump, que últimamente ha hablado de lanzar “ataques terrestres” en Venezuela o en otros puntos de la región, necesitaría autorización del Congreso para hacerlo. “Si llegara a autorizar alguna acción en tierra, entonces es guerra, y ahí entra el Congreso”, señaló la funcionaria.

Moderar la persecución política

La jefa de despacho dijo que gran parte de su trabajo consiste en canalizar la energía de Trump y sus caprichos, incluyendo gestionar su deseo de venganza contra oponentes políticos, cualquiera a quien culpe por su derrota electoral de 2020 y aquellos que presentaron demandas judiciales contra él después de su primer mandato.

“Tenemos un acuerdo flexible para que el ajuste de cuentas termine antes de que se cumplan los primeros 90 días”, declaró Wiles al principio de su administración, diciendo a Vanity Fair que intenta moderar la inclinación de Trump por la represalia.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, habla tras declararse inocente frente al Tribunal Federal de Distrito el 24 de octubre de 2025, en Norfolk, Virginia John Clark - FR171764 AP

Cuando eso no ocurrió para agosto, se retractó. “No creo que esté en una gira de represalias”, dijo entonces, argumentando que el presidente operaba bajo un principio diferente: “No quiero que lo que me pasó a mí le pase a alguien más. Y así, las personas que han hecho cosas malas se tienen que ir del gobierno. En algunos casos, puede parecer una represalia. Y puede haber un elemento de eso de vez en cuando. ¿Quién lo culparía? Yo no“.

Respondiendo a una pregunta sobre el enjuiciamiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por fraude hipotecario, Wiles admitió: “Bueno, esa podría ser la única represalia”.

El exdirector del FBI James Comey en el Congreso en Washington el 8 de junio del 2017 J. Scott Applewhite - AP

En cuanto a James B. Comey, el director del FBI que fue despedido por Trump mientras encabezaba una investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Wiles dijo: “Quiero decir, la gente podría pensar que sí parece vengativo. No puedo decirle por qué no debería pensarlo”. Y agregó: “No creo que se despierte pensando en la represalia. Pero cuando hay una oportunidad, va por ella”.

La administración Trump presentó acusaciones formales contra James y Comey, pero ambas fueron desestimadas por un juez federal.

Críticas a Bondi

Cuando se le preguntó sobre el caso Epstein, Wiles dijo que realmente no había prestado atención a “si todos esos hombres ricos e importantes fueron a esa isla desagradable e hicieron cosas imperdonables a jóvenes”.

La funcionaria cuestionó además a Bondi -una de sus amigas más cercanas dentro de la administración- por su manejo inicial de los archivos, un tema que se ha convertido en una causa célebre para la base de derecha de Trump.

“Primero les dio carpetas llenas de nada. Y después dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba sobre su escritorio. No existe una lista de clientes, y desde ya que no estaba sobre su escritorio”, dijo Wiles haciendo referencia a las afirmaciones de las fiscal.

Los demócratas publicaron nuevas fotos del archivo de Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Andrés

La funcionaria aseguró haber leído los documentos de Epstein y reconoció que el nombre de Trump aparece en los mismos. “Sabemos que está en el expediente”, dijo. “Y en el expediente no está haciendo nada terrible”.

El Departamento de Justicia tiene hasta el viernes para liberar todo lo que posee sobre Epstein después de que Trump, tras oponerse a la liberación, firmara una legislación que exige que los documentos se hagan públicos.

Wiles contraataca pero no desmiente

Tras la publicación de la historia, Wiles la descalificó como un "ataque malintencionado y engañoso contra mí y el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia".

“Se pasó por alto un importante contexto, y mucho de lo que yo, y otras personas, dijimos sobre el equipo y el presidente fue omitido de la historia”, escribió en una publicación en redes sociales. “Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para presentar una narrativa abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo".

.@PressSec: President Trump "has been able to accomplish so much because of his leadership and his tenacity, but also because of @SusieWiles's leadership and her ability to effectuate his agenda." pic.twitter.com/aj99GuWq26 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 16, 2025

Sin embargo, no negó los comentarios que se le atribuyeron.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, también salió en defensa de Wiles, escribiendo en X que, "el presidente Trump no tiene un asesor más grande o leal que Susie. Toda la administración está agradecida por su constante liderazgo y la respalda completamente".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington, el 24 de noviembre de 2025 Alex Brandon - AP

El jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, también elogió a Wiles, publicando en redes sociales que el Ala Oeste de Trump, a través de dos presidencias, “nunca ha funcionado tan bien ni ha estado más orientado a lograr lo que él quiere”.

En la entrevista, Wiles elogió a Vought mientras lo describía como un “absoluto fanático de derecha”.

Agencia AP y diario The New York Times