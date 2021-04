Acusan de abuso sexual al youtuber más famoso del mundo

El youtuber estadounidense Jake Paul fue acusado en las redes sociales de abuso sexual por la estrella de TikTok, Justine Paradise. El actor de la serie Bizaardvark (Disney Channel) negó las acusaciones en Twitter, al decir que son “100% falsas”.

El viernes pasado, Paradise compartió un video en YouTube que dejo atónitos a los usuarios. “Todo lo que se dice aquí es verdad. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta en los comentarios. Espero que pueda ayudar a alguien más que esté pasando por lo que yo pasé”, escribió la joven antes de comenzar a hablar.

En la filmación, de 20 minutos de duración, Paradise relató una situación de abuso sexual que vivió en julio de 2019 en la vivienda de Paul. “Tras firmar un acuerdo de no divulgación, en la casa de un famoso youtuber... él me agrede”, reveló.

Según su testimonio, estaban “pasando el rato como amigos” en el estudio de grabación que el joven tiene dentro del inmueble, cuando él la besó, algo con lo que ella aseguró que “estaba cómoda”.

Pero el también boxeador profesional no se detuvo ahí. “Estábamos bailando en su habitación, como bailes de salón, luego nos besamos y esas cosas, y me llevó a su cama”, relató.

Y continuó: “Pensé que no pasaba nada por ir a su habitación, creí que estaría bien besarnos porque dejaría de hacerlo si no quería hacer nada más”. Además, indicó que cada vez que Paul intentaba poner la mano de ella en algún lugar que no quería, “la sacaba y le decía ‘no’”, y él volvía a besarla.

“Entonces, en un momento dado me dijo: ‘Si no va a pasar nada, ¿para qué?’”, contó Paradise. Fue ahí que, según la tiktoker, Jake Paul se levantó de la cama, “se desabrochó los pantalones” y le agarró la cara para que le practicara sexo oral.

“Ni siquiera pude decirle que no lo hiciera, no me pidió consentimiento ni nada. Él sabía que no quería hacer nada”, afirmó.

“Es todo 100% falso”

Paul, de 24 años, quien es exintegrante de la banda Team 10 y cuenta con más de 20 millones de suscriptores YouTube, hizo su descargo este martes en Twitter. El joven negó las acusaciones y adelantó que planea demandar a Paradise “por haberlo difamado”.

“Las acusaciones de agresión sexual no son algo que yo, o cualquier persona, debamos tomar a la ligera, pero para ser claros, esta afirmación hecha en mi contra es 100% falsa”, remarcó Paul en un comunicado escrito que posteó en sus redes sociales.

El youtuber Jake Paul publicó un descargo en Twitter en el que negó las acusaciones de abuso sexual realizadas por la estrella de TikTok Justine Paradise. Twitter: @jakepaul

Y continuó: “No solo nunca tuve ninguna relación sexual con esta persona, sino que esta afirmación es únicamente una acusación fabricada y un intento descarado de llamar la atención durante una semana de pelea muy visible”. El boxeador hacía referencia al enfrentamiento pautado para el 17 de abril contra la estrella de la UFC, Ben Askren.

Paul sostuvo que este tipo de acusaciones “generan daños irreparables” y ponderó que “las acusaciones falsas de esta naturaleza perjudican a quienes realmente fueron víctimas de este tipo de conductas”.

“Respeto a las mujeres, y a las madres más que a nada. Ciertamente, nunca le puse un dedo encima a una chica sin su consentimiento”, afirmó la exestrella de Disney Channel.

El representante de Paul también envió un comunicado a la BBC, en el que indicó que su cliente “está al tanto de la reciente acusación en su contra”, pero que “niega categóricamente la acusación”.

A su vez, indicó que Paul “tiene toda la intención de refutarla agresivamente y emprender acciones legales contra los responsables de la difamación de su persona”.

LA NACION