Adiós a los protocolos: Disney vuelve con todo y hace nuevos lanzamientos por su 50 aniversario

ORLANDO.- Volvió el día que todos esperábamos: sin máscaras, con los teatros abiertos a plena capacidad, los desfiles que congregan multitudes a cada paso del recorrido, los abrazos y apretujones con personajes, las sonrisas a la vista… La pandemia en el hogar de Mickey Mouse es cosa del pasado, justo cuando resta un año de festejos por el 50 aniversario de la apertura de este mundo mágico.

Como parte de esa celebración, hay nuevas atracciones, shows y aperturas en progreso. Epcot, el parque de aquella esfera blanca gigante que Walt pensó como una ciudad prototipo del futuro con atracciones educativas, tiene cada vez más el sello de entretenimiento de Disney con la inserción de personajes y atracciones temáticas.

El próximo 27 de mayo abrirá sus puertas al público Guardians of the Galaxy: cosmic rewind, la primera montaña rusa de este parque. Ya está abierta para algunos invitados y allá me encamino a probarla.

El recorrido parte como cualquier montaña rusa tradicional, en un paseo de unos segundos que atraviesan túneles de colores a ritmo tolerable. Pero tras un freno, y sin siquiera avisar, me veo lanzada hacia atrás a la velocidad de la luz y trasladada a una galaxia desconocida. El carrito cae hacia abajo y me gira y quedo de costado y luego de frente y otra vez de costado. Así se sucede el recorrido durante unos tres minutos en los que me siento colgando libremente de una liana.

Una fuente renovada en la entrada principal de Epcot brilla frente a Spaceship Earth; una de las las novedades en el largo proceso de transformación que enfrenta el parque David Roark - DISNEY/HANDOUT

“Se trata de una de las montañas rusas cubiertas más largas del mundo y de la más extensa de Disney World. Además es la primera que tiene lanzamiento al revés”, cuenta Carolina Marrero, arquitecta de Disney Imagineering, que trabajó cinco años en el proyecto.

Uno de los mayores desafíos fue inventar una tecnología, que se llama omnicoaster, que permite que cada uno de los carritos pueda girar 360 grados mientras además sube y baja por un vertiginoso recorrido durante 1,4 km, en un set que combina elementos de realidad con proyecciones gigantes en cielo y tierra.

Al lado, Eatery Connections abrió sus puertas como el restaurante de fast food más grande del parque. Un waffle con chocolate y frutilla es una de las tantas nuevas adquisiciones al menú, como también comida de otras partes del mundo.

El primer full-size Starblaster nunca antes construido se encuentra fuera de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, en el EPCOT de Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Fla. (Kent Phillips, photographer) (Kent Phillips) Kent Phillips - DISNEY/HANDOUT

Epcot está ahora dividida en cuatro tierras: Celebration, Discovery, Nature y Showcase, que alberga diferentes países alrededor de un lado. En Celebration, la tierra más cerca de la entrada, se está diseñando una nueva plaza llamada Communicore, que contará con diferentes jardines y senderos, y un edificio multiuso. Será tanto para recitales masivos como presentaciones pequeñas, y el salón será sede de exposiciones de arte, comidas, música y más. Así Epcot será en un futuro, un centro de festejo para la comunidad.

Epcot Center en Disney World de Orlando Enrique Villegas - Archivo

En las otras tierras, mientras tanto, también hay cambios post pandemia y muchas manos a la obra:

- En Magic Kingdom, el castillo volvió a brillar gracias a los cinco shows por día de “Mickey Magical Friendship Faire”, una historia para familias donde aparece desde la princesa Rapunzel o Tiana, a Elsa y Olaf de Frozen, sumado a los clásicos personajes.

- El desfile tradicional volvió al ruedo dos veces por día con horarios programados: 12 y 15. Allí los coloridos carruajes transportan a personajes y villanos en un recorrido que termina en la calle principal del parque. No hay por el momento ningún desfile nocturno, pero cuando el cielo se vuelve oscuro es escenario de Enchanted, una perfecta mezcla de fuegos artificiales, música poderosa, iluminación mejorada y efectos de proyección envolventes que llegan desde el castillo hasta Main Street.

- En Hollywood Studios volverá Fantasmic! El espectáculo nocturno ha sido un ícono desde 1998. Dado que muchos nuevos personajes han nacido desde entonces, no será exactamente igual que antes. “Queremos que haya algo en nuestro show que toque a cada uno del público, por eso llega renovado. El antiguo espectáculo era más sobre Mickey. Aprovechamos para traer más héroes de Disney a la vida, estamos incluyendo nuevos personajes que no han estado antes en escena”, dice a LA NACION Matthew Hamel, director de shows.

El musical de Buscando a Nemo (Gene Duncan, Photographer) Gene Duncan - DISNEY/HANDOUT

- En Animal Kingdom, el musical de Nemo también retoma su actividad prepandemia con actores que manejan gigantescas marionetas, pero con nuevos elementos visuales y proyecciones de video que refuerzan la historia y la cuentan de una manera novedosa. El musical del rey León, otro de los shows más emblemáticos del parque con cantantes y acróbatas, ya había retomado su curso el año pasado.

- En Disney Springs, Cirque du Soleil estrenó su nueva obra con el sello de Disney llamado “Drawn to Life”. Cuenta la historia de Julie, una niña que descubre un regalo inesperado que le dejó su fallecido padre animador de Disney: un trabajo inacabado.

- Próximamente cada habitación de hotel tendrá Hey Disney, un Alexa donde el huésped podrá desde pedir toallas y consultar el clima hasta participar en un trivia sobre los personajes.

- Vienen las nuevas MagicBand+, las pulseras que contienen información de pago, la llave a la puerta de la habitación o el ticket a los parques, pero que ahora permitirán hacer la visita más interactiva. Por ejemplo, cuando el turista se acerque a una de las 50 estatuas doradas que están dispersas por los cuatro los parques, la pulsera vibrará y cambiará de color. Hay que saludarla agitando la mano hacia los lados, para recibir un mensaje del personaje con alguna frase de bienvenida. La Disney app rastrea y guarda todos los personajes que se atrapan en el parque. Algo similar ocurre en la tierra de Star Wars. Los invitados podrán unirse al Batuu Bounty Hunters. La MagicBand+ empieza a titilar en verde y cada vez más rápido a medida que se acerca a un objetivo, o en rojo a medida que se aleja. Hay que apuntar con el celular el lugar indicado para develar qué personajes se esconden detrás de las paredes.

Así es la renovada atracción (Disney) Disney - DISNEY/HANDOUT

- Ya está operando en la app My Disney Experience el servicio de Disney Genie+, una herramienta de planificación del día donde se permite comprar el pase rápido para algunas atracciones. Sin embargo, no todas están incluidas en Genie+ y algunas deben comprarse aparte, con lo cual conviene primero entender qué opciones presenta.

¿Cómo funciona Disney Genie+?

Para tristeza de quienes han visitado Disney en el pasado, el mágico Fast Pass, el salvoconducto gratuito para no hacer fila en tres atracciones diarias para cada visitante, ya no existe más como tal. Las filas de ese tipo ahora tienen costo y se llaman Lightning Lane. Están disponibles a través de dos opciones que pueden combinarse: la primera es comprar el Genie+ que cuesta 15 por día por ticket y abarca la gran mayoría de las atracciones, aunque no todas. Se puede ingresar a dos o tres atracciones o experiencias al día por la entrada Lightning Lane, si se hace la primera selección a las 7 de la mañana, cuando se habilita la aplicación para el día. Es conveniente ingresar en la web de Disney y conocer de antemano cuáles son las atracciones que ofrece y cuáles no.

La segunda opción es comprar individualmente las atracciones que no están incluidas en Genie+ y que son las que tienen mayor demanda. Su costo individual ronda de los 8 a 16 dólares según la época del año y la cantidad de interesados. Esta opción está disponible para todos los visitantes, sin importar si adquirieron Disney Genie+.

Por ejemplo, si una familia quiere sacar el Lightning Lane para Star Wars: Rise of the Resistance, tendrá que comprar la atracción por separado ya que no está incluida en Genie+, por ejemplo, a un costo de 10 dólares por persona el día. En cambio, si quiere saltar la cola en Toy Story Mania, que está incluida en el listado de 15 atracciones que abarca Genie+, tendrá que sumar el valor de 15 dólares el día al valor de la entrada y le permitirá no solo entrar a Toy Story sino a cualquiera de las otras 14 que escoja del listado. Se puede elegir la atracción para Lightning Lane desde las 7 de la mañana de cada día y no se puede escoger una segunda atracción hasta no haber concluido con la primera.