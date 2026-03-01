Alemania, Francia y Reino Unido se declararon dispuestos a tomar “acciones defensivas” contra Irán.

BERLÍN.- Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.

Preocupación en la región

Una seguidilla de explosiones sacudió la capital iraní mientras el ejército israelí indicaba que estaba apuntando al “corazón” de Teherán, un día después de que comenzaran los ataques. Por su parte, Irán siguió adelante con su campaña de represalias dirigida contra bases militares de Estados Unidos en países del Golfo.

En calles de distintas partes del mundo hubo protestas de indignación o de celebración ante estos cruces armamentísticos. Y mientras continuaba el intercambio de fuego, los líderes mundiales lidiaban con cómo responder. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que, a nivel mundial, el derecho internacional se estaba respetando cada vez menos y que tenía poco sentido dar lecciones a los aliados.

El funcionario alemán señaló que el régimen iraní era un “terrorista”, que ponía en peligro a sus ciudadanos y a la región y, por lo tanto, Alemania esencialmente estaba de acuerdo con los objetivos de la acción de Estados Unidos. “El Gobierno federal comparte el alivio de muchos iraníes de que este régimen de mulás ahora esté llegando a su fin”, dijo Merz. “Junto con Estados Unidos e Israel, compartimos el interés en poner fin al terror de este régimen y detener su peligroso armamento nuclear y balístico”, agregó.

El ministro de Defensa británico, John Healey, dijo este domingo que los ataques iraníes con misiles y drones se acercaron a unos pocos cientos de metros de un grupo de 300 militares británicos en Bahréin, y que incluso se dispararon dos misiles en dirección a Chipre, donde el Reino Unido tiene bases.

“No creemos que estuvieran dirigidos a Chipre, pero, aun así, es un ejemplo de cómo existe una amenaza muy real y creciente de un régimen que está arremetiendo ampliamente en toda la región, y eso requiere que actuemos”, declaró Healey a Sky News.

Los principales diplomáticos de las 27 naciones de la Unión Europea celebraban el domingo una reunión de emergencia para discutir la situación y los próximos pasos del bloque. “La muerte de Ali Khamenei es un momento definitorio en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto”, dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas. “Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo puede tener mayor libertad para moldear”, prosiguió.

En tanto, el papa León XIV dijo que estaba “profundamente preocupado” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán e instó a ambas partes a “detener la espiral de violencia antes que se convierta en un abismo irreparable”.

