Ámsterdam: una histórica iglesia se prendió fuego a poco de iniciar el 2026 e investigan las causas

En plena celebración de Año Nuevo, un incendio arrasó con una reconocida iglesia de Ámsterdam, que data del siglo XIX, lo que ocasionó decenas de hogares evacuados durante la víspera de Nochevieja. Afortunadamente, el accidente no dejó víctimas ni heridos y las causas del siniestro están siendo investigadas.

El incendio se reportó cerca de la 1 de la madrugada en la histórica iglesia Vondelkerk, de 1872. Según precisó la cadena de noticias local NOS, las llamas se concentraron en la torre principal de la histórica construcción, de aproximadamente unos 50 metros de altura, y los bomberos recién lograron combatir el fuego pasadas las 8 de la mañana.

Incendio en Ámsterdam

Como parte del operativo, las autoridades evacuaron decenas de hogares cercanos a la iglesia, frente al riesgo de derrumbe y de propagación de las llamas, por la enorme cantidad de chispas y objetos de madera que salían despedidos de la Iglesia.

Gran parte del tejado de la iglesia se derrumbó, dejando solo en pie los muros perimetrales. Tras horas de intervención, los bomberos declararon el incendio bajo control a última hora de la mañana, descartando la posibilidad de nuevos derrumbes.

Según informó el departamento de bomberos, no se registraron víctimas ni heridos y al momento se desconocen las causas que habrían originado el incendio. El edificio en cuestión supo funcionar como iglesia católica hasta 1977. Actualmente, albergaba una sala de conciertos y alquilaba oficinas.

“Amsterdam ha perdido uno de sus monumentos más íntimos”, declaró la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, destacando el valor sentimental de la iglesia para los vecinos.

El incendio se suscitó en medio de una serie de incidentes producidos anoche en los Países Bajos, donde se reportaron dos muertos por fuegos artificiales y varios actos violentos contra la policía.

En ese sentido, la presidenta del sindicato de la policía neerlandesa, Nine Kooiman, denunció una ola de “violencia sin precedentes” contra la policía y los servicios de emergencia durante la celebración del Año Nuevo.

Ella misma dijo haber sido alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales en Ámsterdam y en la ciudad de Breda varias personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.

La iglesia Vondelkerk

Además, dos personas, un menor de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales y otras tres resultaron heridas de gravedad.

También hubo dos muertos en el oeste de Alemania, en Bielefeld, por el uso de artefactos pirotécnicos artesanales durante las celebraciones de Año Nuevo. Los dos jóvenes de 18 años “activaron de manera descontrolada artilugios pirotécnicos que ellos mismo fabricaron” y “sufrieron heridas mortales en el rostro”, señaló la policía local.

La policía reportó una cantidad sin precedentes de ataques contra agentes y personal de emergencias, con lanzamiento de explosivos e incendios provocados en varias ciudades.

Según la Asociación Nacional de Pirotecnia, el gasto en fuegos artificiales alcanzó en el país la cifra récord de 129 millones de euros en la última noche antes de la esperada ofensiva contra los fuegos artificiales no autorizados.

Con información de AFP y ANSA