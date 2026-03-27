Día 28 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este viernes 27 de marzo en su 28° día de guerra, en un contexto de constantes ataques cruzados y negociaciones para ponerle fin a la guerra. Donald Trump, por su parte, le presentó a Irán un plan de 15 puntos parra ponerle fin a la guerra, pero también evalúa enviar tropas a Teherán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos le presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra.

para poner fin a la guerra. Trump evalúa enviar tropas a Irán, según informa The Wall Street Journal.

El ejército israelí dice que llevó a cabo ataques a “gran escala” sobre Teherán.

A pesar de la propuesta de EE.UU, ni Israel ni Irán confirmaron que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes.

que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes. Trump extiende al 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Wall Street sufre su peor día desde que comenzó la guerra con Irán.

sufre su peor día desde que comenzó la guerra con Irán. Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países “hostiles”.

El petróleo sube por temor a una escalada en Oriente Medio.

en Oriente Medio. Irán permite el paso de barcos españoles por Ormuz tras la postura de Sánchez.

Ante la posibilidad de que fracase la salida negociada, Trump evalúa intentar reabrir el Estrecho de Ormuz por la fuerza.

Otros hechos de importancia

El Pentágono, en tanto, manda una fuerza de paracaidistas de élite , lo que indica una profundización del despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

lo que indica una profundización del despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Por su parte, Irán confirmó que nuevamente atacó al portaaviones de EE.UU. Abraham Lincoln.

Avanza un envío de drones de Rusia para Irán, la primera evidencia de que el país liderado por Vladimir Putin está dispuesto a proporcionar apoyo militar al país persa.

Trump le dio un ultimátum a Irán para ponerle fin a la guerra ABBAS FAKIH - AFP

El Comando Central de EE.UU. informó que las fuerzas norteamericanas han atacado más de diez mil objetivos militares en lo que va de esta guerra.

Desde el gobierno republicano señalan que ya se destruyeron “dos tercios” de la capacidad de producción de misiles de Irán.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

Netanyahu negó que haya un canal de diálogo Alex Brandon - AP