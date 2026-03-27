Un analista internacional explicó en detalle el impacto del cambio de estrategia de Irán tras las sucesivas ofensivas

En el día 28 de guerra en Medio Oriente, la televisión de Kuwait difundió imágenes del aeropuerto de la ciudad envuelto en llamas, 48 horas después del ataque de drones iraníes. En diálogo con LN+, el analista Andrés Repetto examinó la relevancia estratégica de este puerto principal a nivel comercial y especuló sobre la estrategia de Irán en medio del conflicto internacional.

En este marco sostuvo: “Sigue el conflicto, siguen los misiles iraníes lanzándose a diferentes partes del Golfo” y agregó: “Por otro lado el ejército israelí diciendo que destruyeron o que atacaron uno de los principales centros de producción y de lanzaderas de misiles de Irán a 800 kilómetros de Teherán”.

Andres Repetto en LN+

El cambio en la estrategia del régimen iraní

A medida que el conflicto avanzaba y tras sucesivas ofensivas, Irán redujo su arsenal de misiles, viéndose obligado a adoptar una estrategia basada en la precisión y la eficacia.

“El cambio de estrategia de Irán, ya no lanzando la cantidad de drones y misiles al mismo tiempo, sino seleccionando porque fueron destruidos muchos de sus sitios, cuentan con mayor precisión. A pesar de que lanza menos, muchísimos menos misiles y drones, el efecto sigue siendo muy duro para los lugares donde impacta” remarcó Repetto.

Bombardeos en Irán Majid Saeedi - Getty Images Europe

La amenaza de Trump para la apertura del estrecho de Ormuz

Luego de que el canciller iraní acusara a Donald Trump de mentir por asegurar que Estados Unidos ganó la guerra, el mandatario estadounidense anunció que extenderá el cese al fuego hasta el 6 de abril, bajo la condición de que Irán libere el estrecho de Ormuz.

Frente a la pausa en los ataques estadounidenses el especialista analizó la postura del mandatario: “A Estados Unidos no le conviene llevar a cabo esos ataques porque es Estados Unidos el que ha frenado los bombardeos a la estructura petrolera y de gas, porque sabe que eso va a generar un colapso”.

“De hecho el presidente Trump está diciendo que no va a atacar lo que los iraníes dicen que van a destruir. Por supuesto no, no sus propias fuentes de estructura, de generación, pero sí las del resto del Golfo Pérsico”, sumó.

Tras las declaraciones desde Washington, Repetto alertó sobre un posible despliegue de militares estadounidenses en el Golfo: “Se empieza a evaluar la movilización de 10.000 soldados adicionales para darle al presidente más opciones, lo que se quiere en principio quizás es tomar y dominar o frenar la salida del petróleo iraní de esta isla tan famosa de Kharg”.

El control de Irán sobre el territorio en Medio Oriente

A pesar de los bombardeos y el cambio de estrategia, Irán continúa ejerciendo el control del estrecho de Ormuz. En este contexto, sostuvo: “El régimen iraní está diciendo quién pasa y quién no. Pasaban por día 110 barcos por el estrecho de Ormuz, ahora están pagando para pasar, se habla de millones de dólares, hoy pasan diez barcos por día de los 110″.

“Irán es quien cierra y abre la canilla”, en este sentido, el analista explicó que a pesar de los bombardeos y los asesinatos a los comandantes, Irán cuenta con mucho poder en este conflicto.

Irán tiene el control del estrecho de Ormuz captura

Para concluir, el analista internacional comparó la guerra con los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela y realizó comparación entre ambos: “Cuando comenzó la guerra, se hablaba de la caída del régimen, se hablaba de elegir al Ayatolá. El interrogante era si como una matriz, se podía hacer de una matriz de Venezuela, hacer un sello y hacer lo mismo en Irán”, y finalizó: “La situación no es la misma. Por ahora, parece difícil que Estados Unidos decida poner un gobierno títere como lo tiene en Venezuela”.