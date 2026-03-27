Andrés Repetto, analista internacional: “Si Irán no acepta la realidad, Trump se asegurará de que reciba un golpe duro”

Tras el rechazo de Irán a un plan de negociación de 15 puntos que propuso los Estados Unidos, Andrés Repetto analizó en LN+ las advertencias de la administración de Washington y evaluó la consistencia de las amenazas militares en el actual escenario de bombardeos.

Karoline Leavitt, vocera presidencial de los Estados Unidos, comunicó la posición del gobierno estadounidense en una conferencia de prensa reciente: “Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entienden que han sido derrotados militarmente y continuarán siendo, el presidente Trump asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca antes. El presidente Trump no farolea y está preparado para desatar el infierno”.

Ante estas declaraciones, Andrés Repetto cuestionó la efectividad y la raíz de los mensajes emitidos desde Washington: “Es una demostración de fuerza cuando una vocera de un imperio militar como el estadounidense, por su fuerza, tiene que recurrir a este tipo de frases como si fuesen los iraníes. Bueno, creo que está marcando una debilidad”, fundamentó.

Andres Repetto en LN+

Asimismo, el presidente Trump intentó validar la existencia de contactos con el régimen iraní: “Habló y ahora trata de explicar que en realidad con la gente que ellos están negociando, sin mencionarlos, tienen miedo de aparecer y decir que lo están haciendo” sostuvo el especialista.

Por el otro lado, el canciller iraní negó cualquier tipo de negociación con la administración de Trump y sostuvo que la guerra no terminará cuando los Estados Unidos lo decida, sino cuando Irán lo determine.

Donald Trump Alex Brandon - AP

Este clima de incertidumbre también afecta el frente interno de los Estados Unidos, ya que según el analista: “Algunos republicanos, senadores, congresistas, empiezan a preocuparse sobre esto que está corriendo y que está pasando mientras escuchan las palabras de diplomacia y negociaciones, que es que se acerca cada vez más la posibilidad de un enfrentamiento militar”.

Contradicciones sobre la existencia de negociaciones diplomáticas

La falta de un acuerdo acerca a la región hacia una nueva fase de combate terrestre según Repetto y advirtió que una incursión puntual por tierra puede derivar en un escenario similar al de otros conflictos internacionales recientes. “Una incursión por tierra, aunque no sea masiva y sea puntual, nos acerquemos a una situación donde el espejo de Ucrania se vea en Irán, en el sentido que los iraníes usen esto que se llama, guerra simétrica”.

Maniobras aerotransportadas simulan inserciones en territorio hostil, con foco en la rapidez y la precisión operativa

Esta modalidad de combate implica tácticas que buscan desgastar al oponente mediante acciones proporcionales. En este marco, la figura del canciller iraní cobró relevancia estratégica. “Países de la región pidieron no eliminarlo porque si no ya no va a haber con quién negociar. Si se busca con quién negociar es porque evidentemente la primera idea de la caída del régimen, por ahora, no se está pudiendo hacer”, analizó Repetto.

A casi un mes del inicio de las hostilidades, las versiones sobre el estado del conflicto divergen, ya que mientras Trump sostiene que los Estados Unidos ganó la guerra, Irán mantiene su actividad económica y exporta petróleo. “Yo creo que hay que ver qué es lo que pasa y entender que las declaraciones son parte de la guerra”, concluyó el analista.