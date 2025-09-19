Ante las amenazas arancelarias de Trump, Canadá y México refuerzan sus lazos comerciales

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mandatarios de México y Canadá se reúnen este jueves para buscar nuevas rutas de comercio e inversión y evitar el campo minado sembrado por Donald Trump, cuyas políticas proteccionistas amenazan con dañar su vital relación con el mercado estadounidense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visita a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en momentos en que la ofensiva arancelaria mundial de Trump ha violado los términos del T-MEC, el acuerdo de libre comercio que los tres países mantienen desde 2020 y que reemplazó al viejo Tlcan, firmado en la década de 1990.

Como parte de su política, el magnate republicano impuso tarifas aduaneras a algunos productos que exportan sus socios y amenaza con más gravámenes si estos no actúan para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

Carney “viene a fortalecer la relación México-Canadá. Además del propio tratado que tenemos, buscaremos fortalecer el comercio, e inversiones económicas en ciertos sectores”, dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (izq.), es recibido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron en la Ciudad de México mientras Trump impulsa la renegociación del T-MEC, el tratado comercial de América del Norte vigente desde 2020. Este acuerdo reemplazó al TLCAN, firmado en la década de 1990. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ� - AFP�

Adelantó que entre las iniciativas está reforzar el intercambio de mercancías “a través de los puertos entre Canadá y México en los dos océanos”, en lugar del cruce por carreteras o trenes que atraviesan territorio estadounidense.

También abordarán la ampliación del programa de entrega de visas especiales para trabajadores mexicanos, así como cooperación en educación, energías renovables e innovación, agregó Sheinbaum.

Carney arribó la tarde del jueves al aeropuerto Felipe Ángeles, al noreste de Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

Previo al viaje, el premier canadiense aseguró que ambos países mantienen “una relación sólida” construida durante “más de tres décadas de libre comercio”.

“Estamos enfocados en elevar nuestras asociaciones en comercio, negocios, seguridad y energía”, afirmó el primer ministro, citado en un comunicado oficial.

La revisión del T-MEC, prevista para enero próximo y cuya fase de consultas empezó esta semana, también se tratará en la reunión.

Sheinbaum recibirá a Carney en el palacio presidencial, acompañados de miembros de sus respectivos gabinetes. Luego se reunirán con empresarios canadienses y mexicanos y ofrecerán una conferencia de prensa.

Reducir la brecha

Los objetivos de ambos mandatarios coinciden en reducir la gigantesca brecha que existe entre su comercio bilateral y el que ambos países mantienen respectivamente con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones tanto mexicanas como canadienses.

Carney y Sheinbaum, junto a sus esposos (AP Photo/Fernando Llano) Fernando Llano� - AP�

El comercio bilateral de mercancías entre México y su vecino del extremo norte sumó más de 763.000 millones de dólares en 2024, mientras que el de Estados Unidos con Canadá alcanzó casi 762.000 millones de dólares en el mismo periodo.

En contraste, el intercambio de bienes mexicanos y canadienses se limitó a 31.800 millones de dólares en el mismo año, según cifras oficiales mexicanas.

Canadá es el quinto mayor socio comercial de México en el mundo, mientras que el país latinoamericano está en el tercer lugar entre las naciones con las que comercian las empresas canadienses.

La visita de Carney estuvo precedida por la reunión que en agosto Sheinbaum sostuvo con el ministro de Finanzas canadiense, Francois-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand. En junio, los mandatarios sostuvieron un primer encuentro en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en Kananaskis, Canadá.

Agencias AFP y Reuters