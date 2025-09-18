Trump advierte que designará al movimiento Antifa como organización terrorista tras el asesinato de Charlie Kirk

WASHINGTON.- Tras el asesinato del activista político de derecha Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza en su campaña contra grupos y personalidades opositoras, y este jueves anunció que incluirá al movimiento antifascista Antifa en el listado de “organizaciones terroristas.”

Trump hizo el anuncio en su red Truth Social, y pidió también que “quienes financian Antifa sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales”.

Pero no estaba claro de qué manera se podría implementar de forma legal el anuncio de Trump en el que definió al grupo como “un desastre de la izquierda radical, enfermo y peligroso”.

Antifa, abreviatura de “antifascistas”, es un término general para los grupos militantes de la extrema izquierda y no se trata de una entidad única. Son varios grupos que tienen en común su resistencia a fascistas y neonazis, especialmente en manifestaciones. Se ignora entonces de qué manera la administración etiquetaría como “organización terrorista” lo que es efectivamente un movimiento descentralizado, sin líderes, y la Casa Blanca no ofreció otros detalles.

El asesinato de Kirk

Un día después de que los fiscales de Utah desvelaran los cargos formales contra el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, no ha surgido ninguna prueba que conecte a Tyler Robinson, de 22 años, con ningún grupo externo.

También persisten las preguntas sobre sus motivos. Trump y altos cargos han culpado repetidamente a grupos de izquierda de crear una atmósfera de hostilidad hacia los conservadores antes del asesinato de Kirk.

A este respecto, un representante del gobierno de Trump dijo que la Casa Blanca está preparando un decreto sobre violencia política y discurso de odio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump visitan la Capilla de San Jorge en el Eastillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP) Aaron Chown - Pool PA

El vicepresidente JD Vance, en una entrevista con Fox News, culpó el miércoles repetidamente a lo que llamó radicalización política de izquierda por el asesinato. Dijo que la Casa Blanca estaba trabajando duro para asegurar que “las redes de financiación de la violencia de izquierdas” se trataran como una organización terrorista.

Después de la publicación de Trump de este jueves, el senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana, elogió el anuncio, diciendo: “Antifa se apoderó de un movimiento de agravios legítimos para promover la violencia y la anarquía, trabajando en contra de la justicia para todos. El presidente tiene razón al reconocer el papel destructivo de Antifa al designarlos terroristas nacionales”.

Los críticos dicen que Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para tomar medidas enérgicas contra la oposición política. El mandatario ya había planteado inicialmente la idea de una calificación de este tipo para Antifa en 2020, ante las violentas protestas en todo el país tras el asesinato policial de George Floyd en Mineápolis.

Pero en ese momento, los expertos legales dijeron que tal medida carecía de base jurídica, sería difícil de ejecutar y planteaba preocupaciones sobre la libertad de expresión, dado que el apoyo a una ideología generalmente no se considera delito.

Los orígenes de Antifa se remontan a la década de 1980 en Estados Unidos, inspirado en grupos europeos que surgieron para contrarrestar el crecimiento de organizaciones neonazis.

Aunque carece de jerarquía, quienes se identifican con Antifa comparten una ideología anticapitalista y antifascista. Sus miembros suelen vestir de negro en protestas, una táctica conocida como “black bloc”, utilizada para dificultar la identificación por parte de las autoridades.

El grupo experimentó un auge de interés con el ascenso de Trump y su primera elección en 2016.

Reclamos de Justicia tras el asesinato de George Floyd

Desde entonces, los activistas se han enfrentado habitualmente con manifestantes de extrema derecha y la policía, tanto en acaloradas discusiones en línea como en violentas protestas por todo Estados Unidos, como el choque con nacionalistas blancos en Charlottesville en 2017 y las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis en 2020.

Agencias Reuters y AFP