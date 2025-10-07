Apuñalaron a una alcaldesa electa en Alemania frente a su casa: está grave

BERLÍN.- La alcaldesa recientemente electa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, fue apuñalada este martes, en lo que el canciller Friedrich Merz describió como “un crimen atroz”.

Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada frente a su casa, según la cadena pública WDR.

La alcaldesa socialdemócrata de 57 años se encuentra en estado crítico.

“Tememos por la vida de la alcaldesa Iris Stanzer y esperamos una completa recuperación”, dijo en una publicación en X el canciller Merz.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

“Esperemos que sobreviva a este crimen espantoso”, declaró Matthias Miersch, secretario general del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), al que pertenece la víctima.

Stalzer fue apuñalada con un cuchillo “varias veces”, según WDR. Gravemente herida –recibió puñaladas en el abdomen y la espalda-, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, según la misma fuente.

La alcaldesa electa alemana Iris Stalzer Archivo

Stalzer vive junto a su hijo e hija adoptivos, de 15 y 17 años, respectivamente, según el diario Bild. Fueron los adolescentes quienes dieron aviso a la policía.

Se desconoce si el ataque tiene motivos políticos y si hubo uno o varios agresores. La policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona del ataque.

Iris Stalzer ganó el mes pasado las elecciones en esta ciudad de 22.000 habitantes ubicado en Renania del Norte-Westfalia. Su investidura oficial estaba prevista para principios de noviembre.

Agencia AFP y diario El País