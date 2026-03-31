El video que publicó Trump sobre uno de los últimos ataques de EE.UU. a Irán

DUBAI.- Estados Unidos atacó este martes la ciudad de Isfahán, que alberga uno de los principales sitios nucleares de Irán, y provocó una enorme bola de fuego en el aire con una gran cantidad de proyectiles perforantes de 900 kilogramos, escena que el presidente norteamericano, Donald Trump, publicó en sus redes sociales.

En las últimas horas, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de agresiones contra Irán, y golpearon también la capital, Teherán. A pesar de las maniobras diplomáticas, la guerra en Medio Oriente no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que trastocaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

El video compartido por el presidente estadounidense muestra un ataque masivo contra Isfahán, en el centro del país, y satélites de la NASA de detección de incendios sugieren que las explosiones ocurrieron en una región montañosa en el extremo sur de la ciudad. Irán aún no confirmó el ataque.

El video de un bombardeo que publicó Trump

Imágenes verificadas por la agencia AFP mostraron al menos dos explosiones de gran intensidad y columnas de humo en Isfahán.

Una captura satelital tomada justo antes de la guerra de 12 días de junio pasado sugiere que Teherán trasladó una carga de uranio altamente enriquecido en camión a una instalación nuclear a unos 20 kilómetros de los ataques de hoy.

Analistas creen que el camión -que la imagen mostraba entrando en un túnel cargado con 18 contenedores azules- probablemente transportaba la mayor parte o la totalidad de las reservas de Irán de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%. Ese es un paso técnico corto hacia niveles de grado armamentístico.

Más ataques

Además, medios estatales informaron que la Gran Huseiniya, un centro religioso chiita, sufrió daños en Zanján, en el noroeste, donde murieron cuatro personas.

Por otro lado, la agencia Fars había informado de “varias explosiones” y cortes de electricidad “en algunas zonas” de Teherán.

La agencia Tasnim, por su parte, mencionó ataques en el este y el oeste de la capital, así como interrupciones en el suministro eléctrico que luego se resolvieron.

Ataques a Teherán (Ibrahim AMRO / AFP) IBRAHIM AMRO - AFP

Aliados del Golfo de Estados Unidos que fueron duramente golpeados instaron al presidente Trump a continuar con el conflicto hasta que se destruyan las capacidades militares de Irán, según funcionarios de Estados Unidos, del Golfo e israelíes.

En respuesta a ese creciente enojo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió este martes que Teherán solo está atacando a las fuerzas de Estados Unidos en la región. “Nuestras operaciones están dirigidas contra agresores enemigos que no respetan ni a árabes ni a iraníes, ni pueden brindar seguridad alguna”, escribió en X.

Trump reprochó a sus aliados la falta de apoyo

Trump llamó esta mañana a los países aliados de la OTAN que tengan problemas con el suministro y traslado del petróleo a tomarlo directamente del estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas del crudo del mundo, bloqueado por el régimen islámico desde hace varias semanas.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡tómenlo!“, escribió el mandatario en Truth Social.

El mensaje de Trump de este martes contra los aliados

Después aseguró que su país no ayudará más a sus aliados de Occidente que se negaron a participar de los ataques al régimen iraní: “Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”.

“Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!“, cerró.

El mensaje del republicano llega en el día 32 de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en momentos en que conflicto causa importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural.

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del Golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, disparó los precios globales del crudo, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional. Eso sacudió los mercados bursátiles de todo el mundo y elevó el costo de muchos productos básicos.

Agencias AP y AFP.