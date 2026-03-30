Qué necesita el Artemis II para despegar el miércoles 1 de abril: la NASA a un paso de volver a la Luna

La misión Artemis II representa un hito decisivo en la exploración espacial moderna, ya que marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez en décadas. Sin embargo, detrás de este histórico lanzamiento hay una compleja red de preparativos técnicos, condiciones meteorológicas, ensayos y protocolos de seguridad que deberán alinearse con precisión para que el despegue pueda concretarse sin contratiempos.

Artemis II: una misión clave para el futuro de la exploración lunar

Según detalló la NASA en su comunicado oficial, Artemis II será la primera misión tripulada del programa homónimo y tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizan este viaje histórico James Blair - NASA - JSC

La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes partirán desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

El vuelo no solo busca repetir la hazaña de las misiones Apolo, sino avanzar un paso más allá. Entre los principales objetivos, se destacan:

Probar por primera vez con humanos el sistema de soporte vital de la nave Orion.

Evaluar el desempeño general de la cápsula en condiciones reales.

Sentar las bases para futuras misiones tripuladas, incluidas aquellas que buscarán alunizar nuevamente.

Desde la agencia espacial remarcan que este vuelo de prueba es esencial para validar todos los sistemas antes de avanzar hacia misiones más complejas, entre las cuales se incluye la eventual llegada a Marte.

El momento del despegue y la ventana de lanzamiento para Artemis II

La NASA estableció como fecha inicial de lanzamiento el miércoles 1° de abril, dentro de una ventana de dos horas que se abre a las 18.24 hs (hora del Este). No obstante, también existen oportunidades adicionales hasta el 6 de abril en caso de que surjan inconvenientes.

La jornada del lanzamiento estará precedida por una serie de eventos clave, entre ellos:

Inicio de carga de combustible del cohete SLS desde las 7.45 hs.

Cobertura oficial del lanzamiento desde las 12.50 hs.

Conferencia posterior aproximadamente dos horas y media después del despegue.

Toda la misión será transmitida en tiempo real a través de plataformas digitales, con actualizaciones constantes y cobertura continua.

El objetivo principal de la misión es validar por primera vez con humanos el sistema de soporte vital de la cápsula Orion, el cual regula la atmósfera y la presión para la supervivencia en el espacio profundo NASA

El factor clima: una de las variables decisivas para el lanzamiento de Artemis II

Uno de los elementos más sensibles en cualquier lanzamiento espacial es el clima, y Artemis II no es la excepción. De acuerdo con Fox News, los equipos técnicos monitorean de cerca varias condiciones que podrían obligar a posponer la misión.

Entre los principales factores meteorológicos que se evalúan se encuentran:

Presencia de nubes cumuliformes densas

Cumplimiento de la “regla de nubes gruesas”

Intensidad del viento

En este sentido, se establecieron límites claros de seguridad:

Vientos sostenidos superiores a 43 millas por hora (69 km/h)

Ráfagas que superen las 60 millas por hora (97 km/h)

Si se alcanzan o superan estos valores, el lanzamiento deberá ser aplazado. A pesar de estas exigencias, los pronósticos actuales son alentadores: existe un 80% de probabilidades de condiciones favorables para el despegue.

Artemis NASA

Pruebas técnicas y validaciones finales antes del lanzamiento

En paralelo al monitoreo climático, la NASA completó una serie de pruebas fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

Según Fox News, ya se realizaron con éxito los ensayos de radiofrecuencia entre el vehículo de lanzamiento y la nave Orion, un paso crucial en la recta final.

Además, los equipos técnicos trabajaron durante años en el desarrollo del sistema de soporte vital, que será utilizado por primera vez con astronautas a bordo. Este sistema no solo regula el ambiente dentro de la cápsula, sino que también interactúa con los trajes espaciales.