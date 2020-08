Asediado por los escándalos, Juan Carlos I abandona España

Juan Carlos I Fuente: AFP

MADRID.- ¿Exilio o huida? En el sopor del verano español, con las ciudades desiertas por el calor y por la amenaza del coronavirus, una noticia histórica sacudió a la opinión pública y las repercusiones no tardaron en hacerse oír en las redes sociales ni en los grupos de WhatsApp. El rey emérito Juan Carlos I comunicó en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, que abandonaba el Palacio de la Zarzuela donde ha vivido los últimos 60 años y también el país, envuelto en acusaciones sobre delito de blanqueo de capitales.

Emergen múltiples incógnitas en estas horas sobre el devenir de las esferas más altas del poder. Algunas se develarán en el futuro, otras permanecerán quizá siempre sin respuesta: ¿Se fortalecerá la Casa Real ante la partida al exterior del rey emérito? ¿Fue realmente Juan Carlos I quien tomó esta decisión o fue su hijo quien impulsó esta drástica medida? ¿Cuánto demorará la Justicia española en convocarlo a declarar, si es que lo hará en algún momento, el "rey de la Transición"? ¿Anunciará la corona en breve otra medida para fortalecer esta institución? ¿Debe interpretarse esta distancia como un castigo social por sus actos? ¿Cuánto ha presionado el gobierno a la Corona para tomar esta medida?

"He sido Rey de España durante 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", asegura Juan Carlos I, de 82 años, en su misiva. De modo formal, en una carta dirigida a su "Majestad", pero tuteando a su hijo, Juan Carlos I considera que la decisión de abandonar España debió ser considerada ante la "repercusión pública" que generaron "ciertos acontecimientos pasados" que, según consideró, pertenecen a su "vida privada" [algunos medios se refieren a Corinna Larsen como "amiga"; otros, "ex amiga"; y otros insinúan un amorío entre ambos]. De este modo, exigido por su "legado" y por su "propia dignidad", sin precisar hacia donde marcha, se daba a conocer hoy a las 18 horas de España que dejaba el país y poco después se confirmaba que ya había partido hacia el exterior. En este comunicado no se menciona a la reina Sofía, quien se encuentra, como todos los veranos, en el palacio de Palma de Mallorca.

La Moncloa emitió un comunicado donde manifestaba su "respeto" a la decisión tomada por el rey emérito. Mañana el presidente Pedro Sánchez comparecerá ante la prensa. En julio, cuando se conoció la noticia sobre el presunto cobro de comisiones para mediar en el contrato de las obras del tren de alta velocidad en el desierto de Arabia Saudita, el mandatario expresó que aquellas informaciones resultaban "inquietantes" y "perturbadoras". El Ejecutivo conocía esta medida desde hace algunos días, sugirió Televisión Española.

El Partido Popular (PP), el partido opositor, su líder, Pablo Casado emitió un comunicado donde manifiesta su respeto a la decisión tomada por el rey emérito y destacó su labor de cuatro décadas al frente de la Jefatura de Estado, así como "su fundamental contribución a la Transición, la promulgación de la Constitución y la construcción de un Estado social, democrático y de derecho en España". La vocera del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, expresó "Perded toda esperanza. No mandaréis la Transición al exilio", en alusión a quienes subestiman el rol crucial que ha ocupado el rey emérito durante los años comprendidos entre el fin de la dictadura franquista y el inicio de la monarquía parlamentaria. Además, el ex presidente Felipe González respaldó al rey emérito en recientes declaraciones donde destacó el "respeto a la presunción de inocencia" que debe pesar en este momento hacia Juan Carlos I.

El vicepresidente del gobierno de coalición, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, desde su cuenta de Twitter, expresó: "La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo". Vox, el partido de ultra derecha, se llamó al silencio por el momento. Fiel a su estilo, ajeno de todo protocolo, el catalán Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), más cercano a un ciudadano común que a un diputado, bromeó con los posibles destinos donde se radicará Juan Carlos I.

Desde 2008, cuando se conocieron las imágenes del rey Juan Carlos I, en plena crisis económica, cazando elefantes en Botswana, la corona española ingresó en una espiral de sucesos que debilitaron su imagen. En 2014 el rey Juan Carlos decidió abdicar, tras 38 años como jefe del Estado, y hace un año anunció que dejaba la vida institucional. Felipe VI, luego tras renunciar a su herencia de anunciar medidas para mejorar la imagen (como quitarle el título nobiliario a su hermana tras el conocido "caso Nóos"), marcó en marzo una nueva marca en su reinado. Felipe VI anunciaba que le retiraba al rey emérito la asignación del presupuesto de la Corona.

La fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales. La amiga de Juan Carlos I, Corinna Larsen, recibió dinero -65 millones de euros depositada en una sociedad radicada en Las Bahamas- por parte de rey Juan Carlos I en un momento donde tenía inviolabilidad por su condición de monarca. De todos modos, la fiscalía anticorrupción siguió investigando. En 2015 Larsen fue grabada en un diálogo donde asegura que aquel dinero pertenecería a comisiones de Arabia Saudita y luego su abogado precisaba que aquel dinero ella lo recibió de parte del rey como un acto "de cariño". También la Justicia suiza investiga al rey emérito.

Juan Carlos I se encontraría en un país europeo, próximo a España. José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC y gran conocedor de la corona española sintetizó en una entrevista que brindó a TV Española: "Es un autoexilio con mucho significado. Es una decisión de Estado e histórica sin precedente".