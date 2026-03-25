Asesinan a ladrillazos a un candidato a diputado en Perú, tras semanas de recibir amenazas del crimen organizado

LIMA. – Un candidato a diputado fue asesinado la noche del martes en Perú, con un ataque a ladrillazos en medio de una ola de inseguridad que azota al país y que se convirtió en la mayor preocupación de la opinión pública peruana a menos de un mes de las elecciones generales.

Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue atacado en el distrito limeño de Chorrillos mientras realizaba tareas políticas, de cara a las próximas elecciones generales del 12 de abril. Murió más tarde en el hospital.

“Fue tras un evento político, ha sido perseguido como lo han venido haciendo hace dos semanas. Ya lo habían amenazado que a él lo iban a matar haciéndolo sufrir", reveló el candidato presidencial Álvaro Paz De La Barra, en una entrevista con el noticiero Buenos días Perú.

“Él estaba yendo a verse con los que nos acompañaron en el debate. Recién a las 5 de la mañana me he enterado a través de su esposa, su familia. No ha sido un accidente, ha sido un asesinato. Fue atacado a ladrillazos y cuando fueron a la posta no lo quisieron atender. Luego fue trasladado al Casimiro Ulloa y allí murió de un ataque cardíaco”, explicó en otra entrevista con la radio RPP.

Álvaro Paz de la Barra, aspirante presidencial por Fe en el Perú, confirmó el trágico fallecimiento de Gilbert Infante y reveló que el candidato a diputado con el número 25 había recibido amenazas durante varias semanas previas al ataque.https://t.co/x63j98S65X — Revista Lima Gris (@Limagris) March 25, 2026

El líder del partido precisó que Infante era parte de su equipo técnico legal con el cual se comprometía, de llegar a la presidencia, lograr la pacificación del Perú en 100 días. Postulaba con el número 25.

“Él ha combatido el terrorismo y los mismos de mi equipo que se van a encargar de eso están siendo amenazados, amedrentados. Yo tuve y he tenido una pequeña ‘batalla criminal’ muy fuerte contra ellos (delincuentes)” y él decía que les iban a dar cadena perpetua en 72 horas”, añadió el dirigente a la radio de noticias RPP.

Varios candidatos amenazados

Paz de la Barra afirmó que también habían recibido amenazas de muerte su candidato a la alcaldía por el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Jacobo Waisman, y su hijo. Pero decidieron no presentar una denuncia por la falta de confianza en la institución policial.

“Se tomó la decisión de no denunciar a la Policía pues hay un descrédito. Francamente la política se está enlutando y espero que esto no pase a otros partidos”, señaló.

“Me han estado enseñando sus mensajes, etc. Entre ellos se han estado turnando y resguardando”, dijo sobre sus candidatos. Y afirmó que el equipo legal del partido está llevando el caso y asistiendo a la familia de Infante.

El presidente peruano, José María Balcázar Gerardo Marin - AP

“El resto de mi equipo y yo estamos ahora dándonos buen recaudo. Esperemos que esto no se normalice y la política no se vea ensangrentada contra los candidatos a diputados, senadores y presidenciales que tienen una política férrea contra la criminalidad”, subrayó.

También exhortó al presidente, José María Balcázar, y a las demás autoridades a que “hagan su trabajo” pues los “están dejando solos” y esto “no puede quedar impune”.

Los restos Gilbert Infante fueron trasladados este miércoles desde el Hospital Casimiro Ulloa, donde se certificó su muerte, hasta la Morgue Central de Lima, para continuar las diligencias correspondientes.

En el lugar donde se dio el ataque el candidato, agentes de la Policía Nacional realizaron distintas pericias, con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte e identificar a los presuntos responsables.

En diálogo con RPP, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que las circunstancias en las que ocurrió la muerte serán esclarecidas durante el proceso.

El candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un siniestro vial

“Nosotros estamos haciendo las diligencias de investigación dispuestas por nuestro señor comandante general (…) Es una muerte sospechosa, pero hasta el momento no tenemos un agente causante externo”, manifestó.

La semana pasada el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoléon Becerra murió tras sufrir un accidente de tránsito en el centro-oeste del país. Tenía programada una actividad de campaña para la mañana de ese domingo 15.

Las elecciones del 12 de abril tienen como principales candidatos presidenciales a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ambos de derecha, que lideran las encuestas en un escenario fragmentado con multiplicidad de candidatos que según los sondeos se definirá en el balotaje.

Diario El Comercio/GDA y agencia Reuters