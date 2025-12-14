Así era abatido uno de los dos terroristas que atacó una fiesta judía en Australia y mató a 16 personas

En medio de la conmoción internacional por el ataque terrorista que dejó este domingo un saldo de al menos 16 víctimas fatales, entre ellos un niño de 12 años, durante una celebración judía en una playa de Sídney, Australia, se difundió un video que muestra el momento en que uno de los dos agresores fue abatido por la policía local.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, fueron captadas por un dron que sobrevolaba la zona de la playa Bondi al momento del ataque. Desde la toma aérea se observa cómo uno de los agresores, ubicado sobre un puente, continuaba disparando pese a encontrarse herido y visiblemente desestabilizado, hasta que finalmente cayó abatido por las fuerzas de seguridad. Junto al hombre, una persona yacía tendida sobre el suelo.

Al menos 11 personas murieron tras un ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, Australia

Este domingo, cientos de personas se habían reunido en la playa Bondi Beach de Sídney para un evento que celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá. Fue entonces que los hombres armados abrieron fuego contra la multitud. Al menos otras 38 personas resultaron heridas en el ataque.

En las últimas horas, el gobierno de Australia, a través del ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, informó que el número de muertos había aumentado de 12 a 16 durante la noche. Entre las víctimas fatales hay un niño de 12 años. Otros reciben atención hospitalaria, agregó el funcionario.

“Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero particularmente para la comunidad judía. Lo que vimos fue lo peor de la humanidad, pero al mismo tiempo, lo mejor de la humanidad”, declaró Park. El ataque en una de las playas más populares de Australia se convirtió en el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Por el hecho, que fue calificado por las autoridades locales como un acto terrorista, además del hombre armado abatido por la Policía, los investigadores lograron arrestar al segundo de los atacantes que se encontraba en estado crítico de salud. La Policía apuntó que “varios objetos sospechosos” estaban siendo examinados por agentes especialistas, entre ellos hay varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores

Uno de los presuntos agresores fue identificado como Naveed Akram, un albañil del suroeste de la ciudad, de 24 años, que había perdido su trabajo recientemente, según informó el medio local ABC News a través de una fuente anónima cercana a un oficial policial.

Akram, de presunto origen pakistaní, estudió en la Universidad Central de Queensland en Sídney y en la Universidad Hamdard en Islamabad. Las autoridades australianas informaron que la Policía allanó su vivienda ubicada en el suburbio de Bonnyrigg este domingo por la noche (hora local).

Con información de la agencia AP