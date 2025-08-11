Así fue el ataque a Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que murió hoy
El precandidato presidencial falleció tras dos meses de agonía luego de recibir un disparo en un acto político; el atentado ocurrió en medio de un clima de tensión política y social
El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de hoy, luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos. El legislador, de 39 años, había sido baleado durante un acto de campaña en Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos y las múltiples cirugías, Uribe Turbay no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en el ataque. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.
La esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, escribió en su cuenta de Instagram: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay
El 7 de junio, mientras Uribe Turbay daba un discurso en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón en Bogotá, un joven se acercó y le disparó. El senador, perteneciente al Centro Democrático, recibió tres balazos: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30, minutos después de que el senador saludara a sus seguidores y comerciantes del barrio.
El atentado quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que el agresor, identificado como un menor de 15 años, dispara contra Uribe Turbay.
Los responsables del ataque a Miguel Uribe Turbay
La Fiscalía General de Colombia inició una investigación para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Hasta el momento, seis personas fueron detenidas, entre ellos, al menor que disparó contra el senador.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reconoció que se analizan diferentes teorías sobre el atentado, que incluyen la intención de desestabilizar al Gobierno. El gobierno de Gustavo Petro insinuó, sin suministrar pruebas, que la “mafia” podría estar implicada y también sugirió la posible responsabilidad en el atentado de una facción disidente de las antiguas FARC. Sin embargo, esta facción negó su participación en el ataque.
El autor del atentado
El sicario, un menor de 15 años, accionó una pistola Glock 9 milímetros que, según las pesquisas, fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, en el año 2020. El presidente Petro informó que el menor formó parte del programa gubernamental Jóvenes en Paz, del que se retiró de forma voluntaria.
Quién era Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay era un senador y precandidato presidencial perteneciente a una destacada familia política. Su abuelo, Julio César Turbay, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un secuestro del Cartel de Medellín.
Uribe Turbay estudió derecho en la Universidad de los Andes y realizó maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública en Harvard. Su carrera política comenzó en 2012 como concejal de Bogotá. En 2016, fue secretario de Gobierno de la capital colombiana. En 2022, llegó al Senado de la República.
Uribe era un fuerte crítico de la política de paz del presidente izquierdista Gustavo Petro. Promovía la libre empresa y la recuperación de la seguridad mediante una política de mano dura contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
