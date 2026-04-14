“Así se puede derrotar al trumpismo”: el editorial de The New York Times tras la derrota de Orban

NUEVA YORK.–En un artículo publicado por su junta editorial, de The New York Times, propuso, a partir de la victoria de Peter Magyar en Hungría, una suerte de “manual” político para derrotar al trumpismo.

A través de ese caso, el diario estadounidense identificó estrategias, errores y lecciones que podrían resultar clave para las fuerzas opositoras que buscan construir una alternativa competitiva frente a liderazgos de ese estilo. A continuación, los principales pasajes de ese editorial.

El presidente estadounidense Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Los principales pasajes

La contundente victoria de Peter Magyar en Hungría marca un punto de inflexión que trasciende las fronteras del país y se proyecta como un caso de estudio para las democracias occidentales. Durante años, el primer ministro Viktor Orban había consolidado un sistema de poder centralizado por la concentración institucional, la erosión de contrapesos y un control creciente sobre la vida política, mediática y judicial. Sin embargo, ese esquema que parecía inexpugnable terminó siendo derrotado en las urnas y abrió interrogantes sobre las clases del éxito opositor y sus posibles réplicas en otros contextos.

El triunfo de Magyar no solo fue amplio en términos electorales –con una mayoría parlamentaria significativa y más de la mitad del voto popular– sino que también resultó sorprendente por las condiciones en las que se produjo. Orban llevaba 16 años en el poder, tiempo suficiente para rediseñar las reglas del juego político a su favor. Había logrado influir en la justicia, debilitar a la oposición y moldear el sistema mediático. En ese contexto, la victoria de un outsider relativo, aunque con pasado dentro del oficialismo, adquiere una dimensión aún más relevante.

Las portadas de diarios italianos sobre los comentarios peyorativos proferidos por el presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV Domenico Stinellis - AP

Uno de los pilares de la campaña de Magyar fue su enfoque en los problemas concretos de la vida cotidiana. A diferencia de otras oposiciones que centran su discurso exclusivamente en la crítica institucional o en la denuncia del autoritarismo, el líder del partido Tisza construyó una plataforma basada en demandas materiales: reducción de impuestos para trabajadores, mejora del sistema de salud, aumento de pensiones y apoyo económico a las familias. Esta agenda, sintetizada en la idea de una “Hungría funcional y humana”, apuntó directamente a los votantes indecisos, aquellos que suelen definir elecciones y que priorizan su bienestar económico por sobre debates ideológicos abstractos.

La estrategia comunicacional también jugó un rol central. Mientras el aparato estatal de Orban recurría a formatos tradicionales y mensajes rígidos, Magyar apostó por una utilización innovadora de las redes sociales, logrando amplificar su mensaje y conectar con sectores más amplios de la población. Esta diferencia no solo evidenció un cambio generacional en la política, sino también una capacidad de adaptación que resultó clave para romper el monopolio narrativo del oficialismo.

Sin embargo, el elemento más potente de la campaña fue la centralidad que adquirió la denuncia de la corrupción. Magyar, exmiembro del partido Fidesz, utilizó su conocimiento interno del sistema para construir un relato creíble sobre el funcionamiento del poder en Hungría.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan al estreno del musical "Chicago" en el Centro John F. Kennedy Rod Lamkey - FR172078 AP

Su ruptura con el oficialismo, motivada por un escándalo de indultos a un funcionario vinculado a abusos sexuales, le permitió posicionarse como una figura que no solo criticaba desde afuera, sino que había sido testigo directo de las prácticas que denunciaba.

La idea de que “unas pocas familias controlan la mitad del país” se convirtió en un mensaje potente que conectó la corrupción con el estancamiento económico y la frustración social.

Este vínculo entre corrupción y deterioro del nivel de vida resultó decisivo. Magyar logró instalar la idea de que los problemas cotidianos de los ciudadanos no eran producto de factores externos inevitables, sino de un sistema político que beneficiaba a una élite reducida. En su discurso de victoria, reforzó esta noción al prometer un Estado que garantice servicios básicos de calidad y en el que las oportunidades no dependan de conexiones políticas, sino del mérito individual.

Esta ilustración fotográfica, creada el 13 de abril de 2026, muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV MANDEL NGAN - AFP

El caso húngaro ofrece paralelismos inevitables con otros países, especialmente con Estados Unidos. Orban había sido durante años una referencia para sectores conservadores estadounidenses, incluido Donald Trump, tanto por su estilo de liderazgo como por su concepción del poder. En ese sentido, la derrota de Orban puede leerse como una advertencia: incluso los sistemas políticos más cerrados pueden ser vulnerables si la oposición logra articular una propuesta creíble y conectar con las demandas sociales.

Otra de las claves del éxito de Magyar fue su posicionamiento ideológico híbrido. Aunque se identifica como centroderecha, combinó propuestas económicas de corte progresista con una postura moderada —e incluso conservadora— en temas culturales. Evitó alinearse con agendas progresistas que, en muchos contextos, generan rechazo en sectores amplios del electorado. En cambio, apeló a símbolos nacionales, reforzó un discurso patriótico y se mostró cercano a preocupaciones tradicionales, como la seguridad y la inmigración.

En este último punto, su postura fue incluso más restrictiva que la del propio Orban, defendiendo controles estrictos y cuestionando el impacto económico y social de la inmigración. Si bien estas posiciones pueden resultar controvertidas, reflejan una lectura pragmática del clima de opinión pública, donde la distancia entre las élites políticas y los votantes ha sido un factor clave en el ascenso de fuerzas de derecha radical.

El presidente estadounidense Donald Trump Alex Brandon - AP

El fenómeno Magyar no es aislado. En distintos países europeos se observa el éxito de candidatos que combinan intervencionismo económico con moderación cultural, una fórmula que parece alinearse mejor con las preferencias mayoritarias. En Estados Unidos, experiencias similares se han visto en campañas competitivas donde los candidatos enfatizan propuestas económicas fuertes mientras evitan posturas percibidas como extremas en otros ámbitos.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la alternancia política, sino la salud de las democracias. El avance de liderazgos con tendencias autoritarias ha puesto en tensión los sistemas institucionales en diversas regiones. Al mismo tiempo, la incapacidad de algunos sectores progresistas para conectar con amplias mayorías ha contribuido, en ocasiones, a fortalecer a sus adversarios.

La derrota de Orban no implica el fin de su influencia ni la desaparición del modelo que representa. Sus aliados siguen ocupando posiciones clave y el sistema que construyó no se desmantelará de inmediato. Sin embargo, su caída rompe la idea de invencibilidad que lo rodeaba y demuestra que incluso los liderazgos más consolidados pueden ser desafiados con éxito.