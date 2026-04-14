Qué implica el bloqueo naval de EE.UU. a Irán para los flujos globales de petróleo

LONDRES.- El ejército de Estados Unidos comenzó a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos de Irán, una medida que impediría que cerca de dos millones de barriles diarios de petróleo iraní ingresen al mercado global, lo que ajusta aún más la oferta mundial.

A continuación, los detalles del bloqueo y sus implicancias para los mercados petroleros.

¿Qué se anunció?

Tras el fracaso de las negociaciones de paz realizadas el fin de semana en Islamabad entre representantes de Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump anunció que la Marina estadounidense “comenzará el proceso de bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) indicó el lunes que las embarcaciones no autorizadas que intenten ingresar o salir de la zona bloqueada enfrentarán “intercepción, desvío y captura”. No obstante, aclaró que no impedirá la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho con destino u origen en puertos no iraníes.

Los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron a Trump advirtiendo que los buques militares que se acerquen al estrecho serán considerados una violación del alto el fuego y serán tratados “con dureza y de manera decisiva”.

¿Cuál es el impacto sobre los flujos de petróleo?

El bloqueo de los envíos iraníes desconectaría una fuente significativa de petróleo del mercado global. Irán exportó 1,84 millones de barriles diarios de crudo en marzo y ha enviado 1,71 millones de barriles diarios en lo que va de abril, frente a un promedio de 1,68 millones en 2025, según datos de Kpler.

Un trabajador de Bharat Petroleum Corporation transporta cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) en Mumbai INDRANIL MUKHERJEE - AFP

Sin embargo, un aumento de la producción iraní antes del inicio de la guerra el 28 de febrero generó niveles casi récord de petróleo cargado en buques: más de 180 millones de barriles se encontraban en tránsito o almacenados en el mar a comienzos de este mes. De ese total, alrededor de 100 millones estaban en aguas cercanas a Malasia, Indonesia y China.

¿Qué pasa con otros productores del Golfo?

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que ya había sido fuertemente restringido por un bloqueo iraní desde el inicio de la guerra, se mantiene en gran medida paralizado pese al alto el fuego de dos semanas anunciado el 7 de abril entre Washington y Teherán.

El martes, un buque cisterna chino que transportaba metanol cargado en Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, atravesó el estrecho en lo que pareció ser el primer tránsito desde el inicio del bloqueo estadounidense. Otros dos barcos también lograron cruzar.

El domingo, antes de que comenzara el bloqueo, dos petroleros con bandera de Pakistán —Shalamar y Khairpur— ingresaron al golfo para cargar crudo en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Un tercer buque, el superpetrolero Mombasa B, con bandera de Liberia, también transitó el estrecho y se encontraba en lastre dentro del golfo.

En cambio, el superpetrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, que intentó cruzar el domingo para cargar crudo iraquí con destino a Vietnam, dio media vuelta y quedó anclado cerca del golfo de Omán.

Kyndal Royal carga combustible en su vehículo en una estación de servicio en Miami JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al 7 de abril, unos 187 buques cargados —con 172 millones de barriles de crudo y productos refinados— permanecían dentro del golfo, según Kpler.

¿Qué importadores son los más afectados?

Antes de la guerra, la mayor parte del petróleo iraní se destinaba a China, el principal importador mundial de crudo. El mes pasado, Estados Unidos otorgó una exención de sanciones que permitió a otros compradores, entre ellos la India, importar petróleo iraní.

La India tenía previsto recibir esta semana su primer cargamento de crudo iraní en siete años, según datos de seguimiento marítimo de LSEG y Kpler.

Antes del conflicto, cerca del 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas natural transitaban por el estrecho de Ormuz, en su mayoría con destino a Asia, la región con mayor demanda de importaciones.

Agencia Reuters