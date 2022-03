Atacan con disparos a la comitiva de la ministra del Interior de Boric en la zona del conflicto mapuche

SANTIAGO, Chile.- En su primera actividad oficial y en una gira considerada como estratégica por el recién asumido gobierno de Gabriel Boric para abordar el conflicto mapuche en La Araucanía, la ministra del Interior, Izkia Siches, debió suspender su recorrido en la zona luego que su delegación sufriera un ataque con disparos mientras se dirigían a la comunidad de Temucuicui, en el sur del país.

Siches llegó a La Araucanía junto a una comitiva de cinco ministros y dos subsecretarios para iniciar un proceso de diálogo en la zona y sostener reuniones con víctimas de la violencia, representantes de diversas comunidades y actores locales. La jefa de gabinete pretendía dialogar con los familiares de Camilo Catrillanca, comunero asesinado por un ex policía en 2018, y fue su propio padre Marcelo Catrillanca quien escoltaba al grupo camino a la zona.

Sin embargo, y mientras se trasladaba en el sector de Collico, desconocidos efectuaron cerca de 50 disparos al aire y derribaron árboles para cortar el paso de la delegación. La situación obligó de inmediato a interrumpir la actividad y, según se informó, ni la ministra ni otras personas resultaron lesionadas, y Siches fue evacuada por los vehículos blindados de Carabineros de Control de Orden Público y trasladada hasta la comisaría de Ercilla.

“Yo no puedo comentar lo que ocurrió en el camino, pero quiero saludar a la ministra porque creo que hay buena intención del Gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso lo debemos resolver dentro de la comunidad”, dijo Marcelo Catrillanca.

“Entendemos que fue una medida de amedrentamiento y que no dispararon a los vehículos”, comentó el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien apuntó al clima de violencia continuo que se vive en el área. “Lamentablemente lo que hoy día le tocó vivir a la ministra Izkia Siches es lo que viven tanto agricultores de esa zona y personas que transitan por esa comuna”, agregó.

La propia ministra informó de su situación en su cuenta de Twitter, aunque sin referirse al ataque, y sólo abordando uno de los encuentros que motivó su visita. “Conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá”.

Conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá. pic.twitter.com/xvFZSNCyOV — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 15, 2022

Desde el gobierno del recién asumido Gabriel Boric abordaron el hecho y enfatizaron que la estrategia de la actual administración no cambiará y se dará término al fin del estado de excepción que rige en la macrozona sur y que fue impulsado en octubre de 2021 por la administración de Sebastián Piñera y prorrogado luego nueve veces por el Congreso.

“Esto sucedió en estado de excepción, creo que eso lo responde todo”, quieran enfrentar este problema a través del diálogo”, dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo.

“Nosotros tenemos la evaluación de que necesitamos planificar una retirada para poder terminar con el estado de excepción porque creemos que la solución no es la guerra, no es el enfrentamiento armado sino que la paz (...), nuestra evaluación es que no ha sido la decisión más efectiva y eficaz para dar solución a un problema que es político, que es histórico y que requiere poner en el centro el diálogo”, señaló Vallejo, quien reconoció que “particularmente en La Araucanía es un camino que sabíamos que iba a ser difícil” y que a través de este tipo de ataques “no intimidarán a la ministra Siches”.