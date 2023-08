Aumenta la presión para que Gabriel Boric destituya a su mano derecha y principal colaborador

escuchar

SANTIAGO, Chile. - Más que un subalterno, es su amigo. Y más que un funcionario de gobierno, es su compañero de generación. La presión sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, para que remueva al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, llegó a su punto más álgido esta semana, luego que la Cámara Diputados aprobara un proyecto de resolución en el que se le solicita al mandatario que “considere” solicitarle la renuncia a su más cercano colaborador.

La moción, empujada por el Partido Republicano, fue aprobada con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, y contó incluso con el apoyo de un legislador oficialista. “El ministro Jackson es más un problema y un escollo para el gobierno. Creo que hay una crisis política, que requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo”, dijo el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia (PPD).

La ofensiva contra Jackson se ha intensificado por parte de la oposición tras una serie de hechos en los que se lo ha vinculado y responsabilizado políticamente. La revelación del caso “Convenios”, provocado por la transferencia de millonarios fondos del Estado a fundaciones sin fines de lucro ligadas a Revolución Democrática -conglomerado que Jackson fundó-, lo situó en una incómoda primera línea de cuestionamientos, que tomó aún más impulso tras el robo de 23 computadoras y una caja fuerte de las oficinas del ministerio que dirige.

“Es evidente que el desempeño del ministro Jackson, en los distintos ministerios que ha estado, no solo ha sido deficiente, si no que mucho más malo que eso. Ha sido un lastre para el gobierno y para muchos niños y las familias más necesitadas que necesitan del buen funcionamiento del ministerio”, aseguró el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

Desde el propio oficialismo, la presencia en el gabinete de uno de los líderes de los movimientos estudiantiles que en 2011 protestaron en las calles por “educación gratuita y de calidad” -y que se transformó junto a Boric y la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, en sus principales líderes-, también ha generado cortocircuitos internos. La vieja guardia de la centroizquierda que gobernó junto a la exConcertación durante la postdictadura de Pinochet, todavía no le perdona a Jackson sus constantes críticas al bloque progresista.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, también de una generación que nos antecedió”, señaló Jackson hace un año, en una frase de la que luego pidió disculpas pero todavía se le echa en cara y que generó para siempre un divorcio con sus colegas de bancada, tal como quedó expuesto en el momento de su salida del cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que asumió cuando Boric llegó a La Moneda.

“Cuando ocupó ese cargo, que es el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, no tuvo una buena relación con los parlamentarios y no genero adhesión suficiente. Por lo mismo, el presidente Boric se ha visto en una situación compleja entre mantener o no a Jackson en el gabinete, por lo que tiene que ponderar ahora si le suma más que le resta. Al ser uno de sus hombres de mayor confianza, él representa muy bien la agenda y la impronta que el presidente le quiere dar a su gobierno, y eso explicaría su actual permanencia”, dijo Raúl Burgos, experto en historia política chilena y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Para el analista Aldo Cassinelli también hay un poderoso elemento político en juego. “La permanencia de Jackson está fortalecida en la medida que la derecha pide su salida. Ceder ante la presión de la oposición y sacar al ministro que es el emblema del presidente, sería darle un triunfo. Y esto es muy complejo porque el gobierno está paralizado y disminuido en su capacidad de agenda pública, ya que no tiene posibilidad de avanzar. Además, los errores cometidos por el gobierno se van focalizando en el eslabón más débil, lo que genera mayor repercusión entre estos dos contrapesos internos dentro del oficialismo que son el Frente Amplio y el Socialismo Democrático”, señaló Cassinelli.

“El efecto de tener un gobierno paralizado, con cuatro o cinco ministros que lo sostienen, y el efecto de tener paralizado al ministerio más importante para las áreas del programa de gobierno, que son del área social, esté intervenido por la Contraloría, dan pie para que esta relación entre el presidente y el ministro Jackson sea un enigma para todos”, agregó el experto.

En medio de la estrategia de la oposición de mantener tensionada la agenda con permanentes solicitudes de renuncia a Jackson y que ha condicionado, por ejemplo, el diálogo en la reforma previsional (la Unión Demócrata Independiente abandonó la mesa de negociaciones y sólo regresará si Jackson es removido), una potencial renuncia podría tener varias implicaciones, más allá de la separación de una dupla que además de su historia en común, comparte códigos y tiene un vínculo afectivo que se ha reflejado hasta en muestras de sentido de humor por parte de ambos. ¿Ejemplo? Cuando Jackson respondió con un meme una supuesta “traición” de Boric por la relajada salida a un pub que tuvo el mandatario con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

“La salida de Jackson significaría la derrota total en términos políticos e ideológicos del Frente Amplio ante los políticos de los últimos 30 años”, dijo Fabián Belmar, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.

“Además podría debilitar la capacidad del gobierno para implementar su agenda de reformas, dado el papel clave de Jackson en este proceso. Aunque su figura se ha desprestigiado ante la opinión pública en los últimos años, Jackson sigue siendo un actor clave en las negociaciones internas y cumple un rol estratégico y de toma de decisiones crucial dentro del conglomerado del Frente Amplio. Sus compañeros de coalición confían en él y lo respaldan, por lo que su salida podría significar un balde de agua fría para aquellos que forman parte de sus redes más cercanas”, añadió el académico.