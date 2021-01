Asesinaron al conductor de televisión Efraín Ruales. Tenía 36 años. Imagen: @efrainruales

28 de enero de 2021 • 11:14

Ecuador no sale de su asombro: el conductor de televisión Efraín Ruales fue asesinado de cuatro tiros este 27 de enero, al norte de Guayaquil. Según el informe oficial, el hombre de 36 años volvía del gimnasio cuando un vehículo frenó al costado para dispararle. Hasta el momento, las autoridades descartaron la posibilidad de un robo, ya que sus pertenencias se encontraban en el interior de su auto.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala y, según detalló El Comercio, Efraín viajaba solo. Tras conocerse la noticia, distintos medios recordaron el video que el presentador publicó un año atrás para denunciar una amenaza de muerte por haber hablado de la corrupción en su país.

El dolor de su novia

Tras la muerte de Efraín, políticos, autoridades y colegas expresaron su dolor. Entre ellos, sobresalió el mensaje de su novia, Alejandra Jaramillo, que está devastada por la noticia.

"No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar", escribió la mujer en un posteo de Instagram. "¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste 'eso va a pasar más pronto de lo que te imaginás", continuó Jaramillo.

"Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás??", concluyó.

Quién era Efraín Ruales, el presentador de televisión asesinado

Efraín Alberto Ruales Ríos saltó a la fama por sus participaciones en los programas Solteros Sin Compromiso, La panadería, ¡Así pasa!, entre otras series de televisión en Ecuador, y por sus personajes de Lorenzo, Profesor Cachimundo, El Taita y Viperino, en el programa de variedades En Contacto de Ecuavisa, donde era su conductor desde hace más de 10 años.